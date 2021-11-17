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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة | غضب في الأهلي بسبب علي معلول.. الزمالك يتبرأ من التفريط في مروان حمدي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة علي مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :

 

غضب في الأهلي بسبب علي معلول

كشف محمد شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية etc ، أن  التونسي علي معلول  الظهير الأيسر للفريق الأول بالنادي  الأهلي أبلغ إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب  أنه يريد الحصول على راتب سنوي بقيمة مليون و700 ألف دولار في  الموسم الجاري بدلا من مليون و150 ألف دولار وهو الأمر الذي رفضته إدارة القلعة الحمراء والتي أخطرت معلول بالموافقة على راتب بقيمة مليون و250 ألف دولار فقط.

 

هشام يكن لـ بن شرقي : الزمالك هو اللي عملك

أبدى هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رأيه في مسألة التجديد للاعب المغربي أشرف بن شرقي.

 

الزمالك يتبرأ من التفريط في مروان حمدي

كشف محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية etc تعرض مسئولي نادي الزمالك لانتقادات على خلفية تألق مروان حمدي مع سموحة وانضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني في المعسكر الأخير بعد رحيله عن الزمالك.

 

شادي محمد : لقطة فتحي وصلاح في شارة الكابتن هي الأبرز في مباراة الجابون

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ترفض فتح ملف تجديد عقود اللاعبين بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

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