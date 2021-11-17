هشام يكن لـ بن شرقي : الزمالك هو اللي عملك

أبدى هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رأيه في مسألة التجديد للاعب المغربي أشرف بن شرقي.



وقال “يكن” في تصريحات خاصة أدلى بها لبرنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى المصرية والذي يقدمه الإعلامي كريم رمزي: يجب أن يحترم بن شرقي نادي الزمالك أكثر من ذلك، فهو النادي الذي صنع اسمه وهو الذي عمل بن شرقي علي حد وصفه، لذلك يجب أن يقدر اللاعب هذا ويضعه عين الاعتبار عند الحديث عن تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.



وتابع: يجب أن تسير الأمور داخل القلعة البيضاء بشكل هادئ في مسألة تجديد اللاعبين وعدم إثارة ضجة كبيرة حولهم.