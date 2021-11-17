الزمالك يتبرأ من التفريط في مروان حمدي

كشف محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية etc تعرض مسئولي نادي الزمالك لانتقادات على خلفية تألق مروان حمدي مع سموحة وانضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني في المعسكر الأخير بعد رحيله عن الزمالك.



وقال شبانة: إن اللاعب حصل على عدة فرص مع كارتيرون في الموسم الماضي ولم يثبت نفسه بشكل مُقنع، مبررًا رحيل اللاعب بطلبه بشكل شخصي وإلحاحه على الإدارة والمدرب قبل غلق باب القيد بـ24 ساعة بعد تلقيه عرضًا من سموحة، ووصل الأمر باستغنائه عن مليوني جنيه من مستحقاته لدى النادي للموافقة على بيعه وهو ما دفعهم في النهاية للموافقة على انتقاله إلى صفوف سموحة.



وأكمل: إن اللاعب شعر بأنه لن يكون له مكان في الفريق بسبب اعتماد كارتيرون في فترة الإعداد قبل بداية الموسم بشكل أساسي على الثنائي سيف الجزيري وعمر السعيد في الوديات.