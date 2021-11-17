بلينكن يصل إلى كينيا في بداية جولته الإفريقية

قالت وزارة الخارجية الكينية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وصل إلى نيروبي في بداية رحلته إلى إفريقيا، مشيرة إلى أن نظيرته الكينية ريشيل أومامو كانت في استقباله.

وكتب بلينكن على حسابه بموقع تويتر "سعيد أن أكون في كينيا، أمة نمتلك معها صداقة طويلة، أتطلع قدماً للقاء مسؤولي الحكومة والمجتمع المدني لمناقشة مصالحنا المشتركة وتأكيد شراكتنا الاستراتيجية".

وسيركز بلينكن خلال جولته الأفريقية على ملفي الديمقراطية والتغير المناخي رغم أن أزمتي إثيوبيا والسودان تضعان مسائل الأمن في الواجهة.

وفي جولته التي تستمر حتى السبت، سيزور الدبلوماسي الأمريكي 3 دول تُعد أساسية في الاستراتيجية الإفريقية للرئيس جو بايدن، بدءاً من كينيا الحليفة التقليدية لواشنطن في منطقة باتت تشهد حضورا صينيا متزايدا، وبعدها نيجيريا أكبر دول القارة من حيث عدد السكان، وانتهاء بالسنغال التي تعد مثالا لديمقراطية مستقرة في قارة غالبا ما شهدت نزاعات دامية.

وتأتي زيارة الوزير الأمريكي لأفريقيا قبل أسابيع من استضافة بايدن قمة للدول الديمقراطية في واشنطن، وبعد أيام من انتهاء مؤتمر المناخ "كوب26" في مدينة جلاسجو الاسكتلندية، حيث انضمت واشنطن الى المطالبات بالابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري الملوث للهواء.