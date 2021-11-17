لقاء خاص قبل سنوات| ماجد المصري يتحدث عن منع ابنته من التمثيل

تصدر الفنان ماجد المصري مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد ما تطرق للحديث مرة أخرى عن أسباب منعه لابنته وزوجته من اقتحام الوسط الفني.

وجهت الفنانة سمية الخشاب سؤالا للفنان ماجد المصري أثناء استضافتهما في برنامج "بصراحة مع"، على قناة "ام بي سي 1" حيث قالت له أنت ليه ضد الست تشتغل ممثلة، ده استفزني جدا.

ورد ماجد المصري عليها: "أنا مش ضد إن الست تمثل، أنا ضد إن حد من بيتي يمثل، بنتي أو مراتي، مش عايزهم يشوفوا التعب والمجهود الرهيب اللي إحنا بنشوفه".

وعقبت سمية الخشاب: "الجمهور هتعجبه قوي الجملة دي. لإن ناس كتير استفزت وخاصة زمايلنا البنات في الوسط وزعلنا كلنا، فقلت فرصة طيبة أصفي النوايا."

ماجد المصري يتحدث عن منع ابنته من التمثيل

وقبل 3 سنوات، حل النجم ماجد المصري ضيفًا على موقع "صدى البلد" الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، وتحدث فيها عن عدم رغبته في دخول ابنته مجال التمثيل.

وأكد ماجد المصري على عدم موافقته في دخول ابنته المجال الفني والتمثيل، مشيرًا إلى أنه لا يشعر بالتناقض في هذا الشيء لأنه خاض صعوبة التجربة وفي هذا المجال، ولا يريد أن يتكرر هذا مع ابنته، لافتًا إلى أن نجله الأكبر يعمل في مجال الإخراج، وابنه الثاني "آدم" يخوض تجربة التمثيل معه في مسلسله المُقبل، في الموسم الرمضاني.

أحدث أعمال ماجد المصري

يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.



وشارك ماجد المصري في مسلسل "الوجه الآخر" الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.



"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.



ويجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.