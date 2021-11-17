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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قطعان من القرود الشرسة تهاجم أطفالا في الشوارع

صدى البلد

هاجمت قرود شرسة طفلا وشقيقته بجوار منزلهما بمحافظة المخواة في السعودية، ما تسبب في إدخال الطفل المستشفى بعد إصابته بجروح، وفق ما أفادت به صحيفة "سبق".

وأوضح نايف عبدالله الزهراني، والد الطفل، تفاصيل هذه الواقعة قائلا: "هاجمت قطعان القرود ابني وسيم (3 أعوام)، وشقيقته (10 أعوام)، عند خروجهما بجوار المنزل في حي العزيزية بعد عصر أمس الأول، وتسببت في جرح ابني في فخذه، كما حاولت سحبه، إلا أن شقيقته تمكنت من إنقاذه من اختطاف القرود التي هاجمتهما بشراسة، فتم إدخاله مستشفى المخواة العام وتنويمه حتى اليوم بغرض العلاج والملاحظة، ومن ثَم خياطة الجرح الذي سببته له القرود، ناهيك عن الحالة النفسية السيئة والرعب الذي يعانيه الطفلان".

وأكمل: "هذه القطعان الكبيرة من القردة، وهذا المنظر الذي يهدد أبناءنا، نعانيه باستمرار، ويمثل خطرا على أبنائنا، وخصوصا مع احتمالية عودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية، كما يصادف فترات الصباح الباكر أكبر تجمعات للقرود وأشرسها، مهددة كذلك البيئة والصحة، وقطاع السياحة في المنطقة، الذي يعد رافدا اقتصاديا للوطن والمواطن، وتوليه الدولة اهتماماً كبيرا".

وناشد الأب المسؤولين في الجهات المختصة مكافحة هذه القرود التي تهدد حياة الأبناء وصحتهم.

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قرود شرسة السعودية محافظة المخواة صحيفة سبق محافظة المخواة في السعودية

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