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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة حياة كريمة

محافظ البحيرة يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز دمنهور

محافظ البحيرة يتفقد
محافظ البحيرة يتفقد مشروعات حياة كريمة

أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة بقريتى الابعادية ونديبه، وذلك فى إطار متابعة الأعمال الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجارى تنفيذها في ٦ مراكز بالمحافظة بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع، لتحسين الظروف المعيشية والعيش الكريم من خلال خطة عمل متكاملة للدولة.

 

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حياة كريمة في البحيرة 

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تنفيذ وحدة إسعاف، وتطوير مراكز الشباب، وإنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى بقرية الأبعادية وتبطين ترعة الأبعادية ومدرسة الأبعادية الإعدادية ووحدة طب الأسرة بقرية الأبعادية وأعمال تطوير المساكن.

 

جدير بالذكر أن قرية الابعادية وتوابعها تشهد تنفيذ ٢٦ مشروع بجميع القطاعات منها أعمال إنشاء (وحدة إسعاف الشوكة، وحدة إسعاف الصفاصيف ومركز طب الأسرة ووحدة طب أسرة عزب شبرا ووحدة طب أسرة الصفاصيف، ووحدة إسعاف الأبعادية، استكمال شبكات الغاز ومد وتدعيم شبكات المياه وإنشاء وحدة اجتماعية ومركز شباب و تطوير مركز شباب الصفاصيف ومركز شباب الشوكة ومدارس ( الابعادية الابتدائية والاعدادية والثانوية، أحمد عليوة، حمدى سلامة ، عزبة شيبة ، مدرسة حوريه غزال، إحلال وتجديد مدخل الابعادية وتبطين ترع ، مجمع الخدمى و الزراعى وتنفيذ عدد 7 محولات جهد متوسط ).

 

كما قام بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بقرية نديبة بمركز دمنهور ومنها المجمع الزراعي ومجمع الخدمات ووحدة الإسعاف ومحطة الصرف الصحى.

 

وتشهد قرية نديبة وتوابعها تنفيذ عدد ١٩ مشروع (إنشاء وحدة إسعاف نديبة، وحدة إسعاف البرنوجى وتطوير الوحدة الصحية بنديبة ، ووحدة حفص ، ووحدة البرنوجى و إنشاء الوحدة الصحية بالعمرية، ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالغلابة، وتطوير الوحدة الصحية بسليمان عبادة، إنشاء محطة رفع نديبة والعمرية و حفص و البرنوجى و تطوير مراكز شباب نديبه، سليمان عبادة، البرنوجى و إنشاء مدرسة ابو ادم و مجمع الخدمات الحكومية والزراعية و إحلال وتجديد كوبرى عزبة سلامة).

 

وأكد محافظ البحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

 

وأشار محافظ البحيرة إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مؤكدا على الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والهيئة الهندسية فى الاشراف على كافة المشروعات الجارية لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى خلال البرنامج الزمني المحدد لها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة في كافة المناحي الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.

 

حضر الجولة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور- والقيادات التنفيذية والأمنية والمكتب التنفيذى لمبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة.

 

 

 

 

 

 

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