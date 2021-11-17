في أول تغريدة.. سيف الإسلام: دقت ساعة الحقيقة استلموا بطاقاتكم لتقرير مستقبلكم

دشن المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، اليوم الأربعاء، حسابا جديدا له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.





وفي أول تغريده له قال :”السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الشعب الليبي العظيم ، قد دقت ساعة الحقيقة، ليكم التوجه الى فروع مكاتب المفوضية العليا للانتخابات لاستلام بطاقاتكم لتقرير مستقبلكم ومستقبل أبنائكم“.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا سيف الإسلام القذافي، المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، كافة الليبيين إلى الإقبال بكثافة على العملية الانتخابية، من أجل إنجاح الاستحقاق والخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

جاء ذلك في بيان، أصدره نجل العقيد الراحل معمر القذافي، حث فيه المواطنين كافة على ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات، في كل المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية، مؤكدا أنه لا يمكن المشاركة واتخاذ القرار بدونها.

إلى ذلك، قال متوجها للناخبين "بطاقاتكم الانتخابية الموجودة والمتاحة في هذه الآونة بمكاتب المفوضية هي جواز عبوركم إلى صناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، لتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة التي ستنتخبونها للنهوض بالبلاد وإعادة تأهيلها وإعمارها واتخاذ ما تحتاجه من قرارات تُعيدها إلى مكانتها الأولى بين الدول".