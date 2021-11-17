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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مبروك عطية : لا تجوز الزكاة على سليم الأصابع

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، إن الثقافة التي أسقطها الناس على الدين هي سبب الحديث عن تكتيف الإسلام للمرأة، موضحاً أن الأصل الأصيل في عمل المرأة أو الرجل قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه:" إن الله خلق هذه الأيدي لتعمل، فإن لم تجد عملاً التمست من الباطل أعمالا".

لا يجوز الزكاة لسليم الأصابع 

وبين عطية خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية ام بي سي مصر، ضمن فقرة بعنوان " ستات قد التحدي"، من دواليب الفقه كلمة للإمام الشافعي:" ولا تصح الزكاة لسليم الأصابع"، ذكر أو انثى صوابعه سليمة لا يستحق الزكاة وعليه أن يعمل.

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النساء مبالغات الشكوى

وقال الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج،  أن هناك قاعدة في أن النساء مبالغات في الشكوى، مبيناً أنه لا يوجد ما يبرر ضرب الزوج لزوجته إلا أن يجب أن يكون هناك محاولات للإصلاح دون هدم الأسر.

ولفت عطية خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية ام بي سي مصر، تعقيباً على العنف الأسري إلى أنه لو قام الرجل من النوم وضرب مراته يدخل المستشفى النفسية، لكن الرجل الطبيعي قد يصل لتلك المرحلة بحالة استفزاز عالية جداً.

مبروك عطية جامعة الأزهر يحدث في مصر ستات قد التحدي الزكاة

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