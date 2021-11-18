أخبار التعليم.. بدء ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الدلتا التكنولوجية.. و البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة في ندوة الممارسات الأكاديمية المزيفة”‏

البحث العلمي تعلن تفاصيل المشاركة في ندوة الممارسات الأكاديمية المزيفة”
اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC تقوم أمانة ناساك باستضافة الاجتماع السنوي لأكاديميات العلوم الأفريقية لعام 2021 (AMASA-2021) .
إعلام القاهرة تعلن موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول أونلاين
أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن موعد بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول للفرقة الثالثة و الرابعة من يوم السبت الموافق ٢٧ نوفمبر ديسمبر حتى يوم الخميس ٢ ديسمبر
اليوم.. بدء ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الدلتا التكنولوجية
تحت رعاية الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، تُنهي الجامعة استعداداتها لإنطلاق مارثون انتخابات اتحاد الطلاب، وفق الجدول الزمني الذي اعتمده ا. د/خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومن المقرر ان تبدأ اليوم ١٨ نوفمبر بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات وتنتهي في ٢ ديسمبر المقبل بإنتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.
اليوم.. مركز اللغات بـ آداب حلوان يختم حجز الدورات المؤهلة لامتحانات التويفل
أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن بدء الحجز فى دورة اللغة الانجليزية الأكاديمي، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان و والدكتورة مها حسنى عميد الكلية.