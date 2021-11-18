اللواء أشرف عطية يتحدث عن الأوضاع في أسوان.. فيديو

طمأن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المواطنين جميعاً على أسوان ، مؤكداً أن كل الاضرار الناتجة عن السيول تمت السيطرة عليها.

وأوضح " أشرف عطية " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " خبر اليوم "أن 8 مليون متر مكعب مياه في خلال 55 دقيقة نزلو على أسوان ، ولذلك البيوت تأثرت من هذه السيول و خاصةً البيوت المبنية بالطوب اللبن فـ بالتالي الأعداد التي تأثرت كانت أعداد كبيرة .

واضاف محافظ أسوان، أن حجم المساعدات كان كبيرجداً من الدولة ، و من ضمنها " تحيا مصر" و بعض الجمعيات الأخرى التي قامت بالمهام معنا ، موضحاً أننا لدينا 106 بيت من البيوت الريفية تم إنهياره و لكن عاملين على إصلاحهم.

و أكد ،على عدم السماح بإعادة إنشاء أي منازل أو مباني داخل مخرات السيول سواء كانت ضمن تعويضات تطوير العشوائيات أو تعويضات متضررى السيول الأخيرة، وخاصة في عزبة الفرن بكيما، ومنطقة الناصرية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

ومن جانبه، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع مخلفات الأشجار وأعمدة الإنارة من الشوارع الرئيسية والداخلية ، بجانب شفط تجمعات المياه في هذه المواقع ، وهو الذى يتوازى مع إستكمال أعمال التطوير والتجميل والرصف حيث جارى تنفيذ الجزيرة الوسطى بطريق كورنيش النيل بطول 4.5 كم ، بالإضافة إلى إنهاء أعمال الردم والتسوية لمشروع إحلال وتجديد البنية التحتية لخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بطريق السادات تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ورفع الكفاءة ، فضلاً عن إزالة عدد 2 حالة تعد في المهد بمنطقة الصداقة الجديدة بمساحة 300 م2 حاول أصحابها إستغلال الظروف الحالية فى الشروع بالتعديات.

وذلك تأكيداً على عودة الحياة لطبيعتها فى ظل الجهود المبذولة من مختلف الأجهزة التنفيذية لرفع أثار أكبر موجه من الطقس السيىء وهطول السيول شهدتها محافظة أسوان بواقع نحو 8 مليون م3 من المياه وبزيادة 3 مليون م3 عن سيول 2010 .