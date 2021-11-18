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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سيلان الأنف أبرزها.. تعرف على أعراض الحصبة لدى الأطفال

أعراض الحصبة لدى
أعراض الحصبة لدى الأطفال

تظهر أعراض الحصبة لدي الأطفال بعد 7 إلى 14 يومًا من ملامسة الفيروس وعادةً ما تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال وسيلان الأنف والعيون الدامعة، يظهر الطفح الجلدي الناتج عن الحصبة من 3 إلى 5 أيام بعد الأعراض الأولى، وفقا لما نشره موقع cdc.

 

-الأعراض الأولى تظهر من 7 - 14 يومًا بعد الإصابة بالحصبة

الحصبة ليست مجرد طفح جلدي بسيط، يمكن أن تكون الحصبة خطيرة  خاصة بالنسبة للرضع والأطفال الصغار، تبدأ الحصبة عادةً بـ ارتفاع في درجة الحرارة (قد ترتفع إلى أكثر من 104 درجة) ،سعال،سيلان الأنف (زكام) ، وعيون حمراء دامعة (التهاب الملتحمة).

 

- بقع كوبليك2-3 أيام بعد بدء الأعراض

قد تظهر بقع بيضاء صغيرة (بقع كوبليك) داخل الفم بعد يومين إلى ثلاثة أيام من بدء الأعراض.

 

- طفح جلدي ناتج عن الحصبة بعد 3-5 أيام من بدء الأعراض

بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من بدء الأعراض ، يظهر طفح جلدي، يبدأ عادةً على شكل بقع حمراء مسطحة تظهر على الوجه عند خط الشعر وتنتشر نزولاً إلى الرقبة والجذع والذراعين والساقين والقدمين.

*قد تظهر أيضًا نتوءات صغيرة بارزة فوق البقع الحمراء المسطحة.

*قد تلتصق البقع ببعضها البعض لأنها تنتشر من الرأس إلى باقي الجسم.

*عندما يظهر الطفح الجلدي  قد ترتفع درجة حرارة الشخص إلى أكثر من 104 درجة فهرنهايت.

الحصبة أعراض الحصبة سعال الطفح الجلدي لدي الأطفال

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