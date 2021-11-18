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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 طرق لاستخدام الملح في تنظيف البشرة

طرق استخدام الملح
طرق استخدام الملح لتنظيف البشرة

استخدام الملح  في تنظيف البشرة من الأمور التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، حيث يشتهر ملح البحر  بخصائصه العلاجية والشفائية ، فضلاً عن قدرته على تخفيف التوتر وتعزيز الصحة العامة.

ملح البحر هو نوع من الملح يأتي من تبخر مياه البحر،  الطعم والملمس والمعالجة هي ما يجعل ملح البحر مختلفًا عن ملح الطعام.

 

 

طرق استخدام الملح لتنظيف البشرة 

 

- قناع الملح و العسل 

يحتوي كل من الملح والعسل على خصائص مضادة للالتهابات لتهدئة البشرة وتهدئة التشققات والتهيج،  كما أنها تساعد على موازنة إنتاج الزيت والحفاظ على الترطيب في طبقات الجلد التي تشتد الحاجة إليها.

 

طريقة الاستخدام 

 امزج ملعقتين صغيرتين من ملح البحر (يفضل أن يكون مطحون ناعماً) مع أربع ملاعق صغيرة من العسل الخام لعمل عجينة قابلة للدهن.

 ضعيه بالتساوي على بشرة نظيفة وجافة مع تجنب منطقة العين.

 اتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة. 

قبل الشطف ، انقع منشفة في ماء دافئ للغاية واعصرها برفق. 

ضع المنشفة الدافئة على وجهك لمدة 30 ثانية.

استخدمي أصابعك لتقشير بشرتك بلطف بحركة دائرية مع شطف بشرتك جيدًا بالماء الفاتر.

 اتبع روتينك المعتاد للعناية بالبشرة.

 

- تونر للوجه مقشر بالزيت

يساعد الملح على تنظيف المسام بعمق ، وتحقيق التوازن بين إنتاج الزيت وإحباط البكتيريا التي يمكن أن تحرض على انتشار حب الشباب.

طريقة الاستخدام

 امزج ملعقة صغيرة من ملح البحر مع أربع أونصات من الماء الدافئ في زجاجة رذاذ صغيرة حتى يذوب الملح، ضباب على بشرة نظيفة وجافة مع تجنب العينين، يستخدم يوميا او مرتين يوميا.

 

- مقشر الجسم المنعم

الملح مقشر طبيعي لطيف يزيل الجلد الميت،  كما أنه يحتوي على معادن لتنعيم البشرة واستعادة ترطيبها.

طريقة الاستخدام

 اخلطي ربع كوب ملح ونصف كوب زيت زيتون أو زيت جوز الهند الملين في عجينة سميكة. إذا رغبت في ذلك ، أضف 10 قطرات من الزيت العطري المفضل لديك، ضعيه في الحمام بمنشفة أو لوفة أو راحتي يديك ، وافركي بشرتك بلطف بحركة دائرية.

 

-مقشر لتجديد شباب البشرة

الملح مقشر ينعم البشرة ويعيد ترميم البشرة، يرطب الصبار ويعالج ويساعد على تجدد خلايا الجلد ، بينما اللافندر مطهر طبيعي يعمل على زيادة الدورة الدموية.

طريقة الاستخدام

 امزج نصف كوب من الملح ، وربع كوب من عصير الصبار النقي أو الجل ، وربع كوب من الزيت (اختيارك!) ، وملعقة كبيرة من زهور اللافندر المجففة ، و 10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي. يجب أن يشكل الخليط الناتج عجينة سميكة ؛ إذا كان جافًا جدًا ، أضف بضع قطرات إضافية من الزيت،  ضعيه في الحمام بمنشفة أو لوفة أو راحتي يديك ، وافركي بشرتك بلطف بحركة دائرية.

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