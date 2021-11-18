شاهد.. نادية الجندي تنشر صورا من فيلم "جبروت امرأة"

نشرت الفنانة نادية الجندي صور من فيلم “جبروت امرأة”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر في الصور كل من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والفنان سعيد صالح، والفنان صلاح السعدني، بصحبه نادية الجندي من لقطات مختلفة من فيلم “جبروت امرأة”.

وعلقت نادية الجندي علي الصور، كاتبة: “فيلم جبروت امراة، نادية الجندي، فاروق الفيشاوي، سعيد صالح، صلاح السعدني، محمد رضا، نادية عزت، قصة د. نبيل راغب سيناريو وحوار فيصل ندا إنتاج محمد مختار إخراج نادر جلال”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر وغيرهم.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.