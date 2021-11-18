اعتقد أنه سرق أمواله.. أب يضرب نجله حتى الموت بالمرج

تجرد أب من كل مشاعر الإنسانية وانهال على نجله الصغير بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولقي مصرعه لاعتقاده أنه سرق أمواله.

ونجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مواطن، مقيم بدائرة القسم، بوفاة حفيده طفل (سن 11) إثر تعدى والده، سائق، مقيم بذات العنوان "نجل المُبلغ" عليه بالضرب مما أدى إلى وفاته.

بالانتقال والفحص عُـثـر علـى جثـة الطفل مسجاة على ظهرها، وبها إصابات عبارة عن "سحجات وكدمات متفرقة بالجسم".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، تم ضبط المتهم.

واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لسوء سلوك نجله المتوفى واكتشافه قيام الأخير بسرقة مبالغ مالية منه، قام بتوثيق يديه باستخدام ٢ قطعة من القماش، وتعدى عليه بالضرب بدعوى تأديبه إلا أنـه تـوفـي متأثراً بإصابته.

تم بإرشاد ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

