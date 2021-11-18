نشرة أخبار العالم | إنذار دولي خطير لـ إثيوبيا.. تحذير عاجل من السعودية.. أسعار الذهب والدولار

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

تراجع كبير في أسعار الدولار | تفاصيل

تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 16 شهرا، اليوم الخميس، وفقدَ بعض مكاسبه أمام اليورو والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، مع تقييم المستثمرين لأحدث صعود للعملة الأمريكية، وما إن كان بدأ يتبدد.

وارتفع الدولار في الأسابيع الماضية مع مراهنة المتعاملين على تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وعززت بيانات تضخم أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة في الشهر الماضي وتفاوت بيانات مبيعات التجزئة هذا الأسبوع هذه المراهنات.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، أعلى مستوى منذ منتصف يوليو 2020 أمس، الأربعاء، عند 96.226. وبلغ في أحدث معاملات 95.694 بانخفاض 0.1% خلال اليوم.

وصعد اليورو، الذي كان يحوم قرب أدنى مستوى في 16 شهرا، 0.1% إلى 1.1334 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.6% إلى 0.7041 دولار بعد مسح أجراه البنك المركزي كشف أنه من المتوقع زيادة التضخم قريب المدى في الربع الأخير من العام.

وزاد الإسترليني أمس 0.5% إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار بعد ارتفاع التضخم في بريطانيا في أكتوبر؛ ما يفرض ضغوطا على بنك إنجلترا لرفع سعر الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.

وسجل الإسترليني في أحدث تداول له 1.3503 دولار، بزيادة طفيفة خلال اليوم.

وتراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع.

وتتوقع الأسواق رفع بنك كندا أسعار الفائدة في مطلع العام المقبل.

وسجلت الكرونة النرويجية انخفاضا أيضا.

ونزل الدولار الأسترالي إلى أقل مستوى في ستة أسابيع عند 0.7263 دولار، لكنه تعافى في وقت لاحق مدعوما من ارتفاع الدولار النيوزيلندي وارتفع في أحدث تداول له 0.3% إلى 0.7286 دولار.

وفيما يتعلق بالليرة التركية، فقد واصلت هبوطها إذ وصلت يوم أمس، الأربعاء، إلى أدنى مستوى جديد لها بعد تصريحات جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد فيها على أنه سيواصل معركته ضد سعر الفائدة والتضخم “حتى النهاية”.

ومن المتوقع أن يلجأ البنك المركزي التركي إلى خفض سعر الفائدة مجددا، على أن تكون نسبة الخفض من 16% إلى 15%.

وفي الـ23 من سبتمبر الماضي، كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة من 19 إلى 18% في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تولي محافظ البنك الجديد قاوجي أوغلو منصبه.

ونهاية أكتوبر الماضي، عدل البنك المركزي التركي توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام الجاري، وقال إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 18.4% بنهاية عام 2021، مقابل 14.1% في توقعات سابقة.

هبوط كبير في أسعار الذهب عالمياً | تفاصيل

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ ضغطت ضبابية بشأن الوتيرة التي قد ترفع بها البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح نمو التضخم، على الإقبال على المعدن الأصفر وفاقت أثر تراجع الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1864.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1866.00 دولار.

وصعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من 5 أشهر يوم الثلاثاء، وسط مخاوف متنامية بشأن ارتفاع التضخم.

وأظهرت البيانات أن التضخم البريطاني سجل ذروة 10 سنوات الشهر الماضي، وأن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تزايدت في أكتوبر.

لكن ارتفاع التضخم عزز أيضا رهانات على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، كما سيرفعها بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي العام المقبل.

ومما كبح خسائر الذهب كذلك تراجع الدولار الذي يخفض تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت في المقابل الفضة في المعاملات الفورية عند 25.05 دولار للأوقية.

وبدوره، قال معهد الفضة في تقرير إن الطلب العالمي عليها قد يتجاوز مليار أوقية للمرة الأولى منذ 2015 هذا العام.

ولم يشهد البلاتين تغيرا يذكر مسجلا 1057.20 دولار بينما هبط البلاديوم 1% إلى 2166.95 دولار.

والأربعاء، ارتفعت أسعار الذهب عالميا حيث أبقت المخاوف حيال التضخم بعض المستثمرين قلقين.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل الخارجي لدى كينيسيز موني: ”يخشى المستثمرون خروج التضخم عن السيطرة، وبالتالي يشترون الذهب للتحوط من هذا الخطر“.

وأضاف دي كاسا أن ”زيادات أسعار الفائدة لا تزال تشكل خطرا محتملا بالنسبة للذهب. ولن يدفع إلى مزيد من المكاسب سوى تخط واضح لمستوى 1875 دولارا“.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائدا.

وأظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، الشهر الماضي، بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990. ويعتقد متعاملون أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيرد برفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان.

وكان العائد على سندات الخزانة الأمريكية القصيرة الأجل قد زاد، وارتفع أيضا العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2020.



بعد مطالبة مواطنيها بالمغادرة.. تحذير عاجل من أمريكا للطيران المدني بشأن إثيوبيا

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، الطيران المدني من مخاطر التحليق في أجواء إثيوبيا مع احتدام المعارك.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، وجهت واشنطن تحذيرًا للطيارين من أن طائرتهم قد تتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لنيران الأسلحة الأرضية وأسلحة "أرض-جو" مع اقتراب قوات جبهة تيجراي من العاصمة أديس أبابا.

واستشهد تقرير إدارة الطيران الفيدرالي الصادر أمس الأربعاء بـ"الاشتباكات المستمرة" بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي، والتي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص في عام.

وكانت أمريكا حثت مواطنيها هذا الأسبوع، على مغادرة إثيوبيا فورا، مؤكدة أنها لن تتمكن من إجلائهم في حال تفاقم الوضع الأمني فجأة.

كما نصحت واشنطن مواطنيها في إثيوبيا في وقت سابق من هذا الشهر، بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن وأعلنت عن تقديمها قروضا للعودة إلى الوطن لأولئك الذين ليس لديهم الأموال اللازمة للمغادرة.

ويعد مطار أديس أبابا الدولي مركزًا لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، وهو رمز لمكانة إثيوبيا السابقة قبل الحرب التي أشعلها رئيس الوزراء آبي أحمد.

ويشير تقرير إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي إلى عدم وجود تقارير عن اضطرابات في مطار بولي الدولي و"لا يوجد مؤشر على وجود نية لتهديد الطيران المدني"، لكنه أكد أن خطر تحليق الطائرات والمغادرة في أجواء إثيوبيا قد يزداد إذا طوقت مقاتلات تيجراي العاصمة.

وتضغط كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي على الحكومة الإثيوبية لإنهاء صراع مع قوات جبهة تيجراي، بعد أن أودت الحرب بينهما بحياة الآلاف وشردت مليوني شخص منذ عام.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة أرجأت الموافقة على فرض عقوبات جديدة ضد الأطراف المتحاربة لأن مفاوضات السلام ما زالت جارية.

بسبب أزمة الفيضانات.. تحذير عاجل من السعودية لرعاياها في كندا

وجهت السعودية دعوة إلى رعاياها بكندا إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية تزامنًا مع حالة الاضطرابات الجوية والفيضانات التي تشهدها البلاد.

وقالت السفارة السعودية في كندا على حسابها بموقع "تويتر": "نظرًا لاضطراب الأحوال الجوية والفيضانات التي تشهدها بعض المقاطعات الكندية.. تدعو السفارة المواطنين الكرام إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية"

وأضافت السفارة: "وفي حالات الطوارئ يمكن التواصل على الأرقام المنشورة على الصفحة".

وكان مسؤول بالشرطة الكندية قد قال: إن شخصًا واحدًا على الأقل لَقِيَ حتفه وفُقِد آخران، في أعقاب

وشهدت كندا فيضانات وانهيارات أرضية جرفت السيارات من على طريق سريع إلى الشمال الشرقي من فانكوفر، ما أسفر عن مقتل شخص وفقدان آخرين.

وقال دواين ماكدونالد نائب مفوض الشرطة في مؤتمر صحفي: إنه من المعتقد أن الشخصين المفقودين كانا يسافران على الطريق بالقرب من ريمبرتون على بُعد حوالى 160 كيلومترًا شمال شرقي فانكوفر، عندما وقعت الانهيارات الأرضية.

كما أجبرت السيول الجارفة التي نجمت عن الأمطار الآلاف على إخلاء منازلهم وحاصرت مئات الركاب في سياراتهم.