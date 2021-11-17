نشرة أخبار العالم.. بايدن: لا ندعم استقلال تايوان.. وأمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إثيوبيا فورا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بايدن يؤكد: لا نشجع استقلال تايوان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يدعو بأي شكل من الأشكال إلى استقلال تايوان، في توضيح اضطر للإدلاء به بعدما ألمح في معرض كلامه عن الجزيرة إلى أنها "مستقلة" وهو تصريح كان ليشكل خروجاً عن اعتراف بلاده بسيادة الصين على تايوان.

بايدن: عقدت اجتماعا طيبا مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه عقد "اجتماعاً طيبًا" مع الرئيس الصيني شي جين بينج، وإن المساعدين سيتابعون مجموعة من القضايا.

أمريكا تدعو مواطنيها لمغادرة إثيوبيا فورا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا فورا، مضيفة أن واشنطن ليس لديها خطط لتسهيل الإجلاء عبر الطائرات العسكرية أو التجارية.

الأمم المتحدة توجه طلبا عاجلا إلى إثيوبيا

دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إثيوبيا إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في أديس أبابا.

حفتر أم القذافي .. من الأقرب لرئاسة ليبيا؟

بات المشهد السياسي في ليبيا معقدًا بعض الشيء، بعدما أعلن المشير خليفة حفتر خوضه سباق الترشح لرئاسة ليبيا، بعد يومين فقط على تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه.

نائبة بريطانية تعترف بتلقي أموال لمهاجمة السعودية

اعترفت النائبة في البرلمان البريطاني، ليلى موران، بتلقيها 3000 جنيه إسترليني من شركة محاماة واستخدام مكاتب بريطانية رسمية بغرض مهاجمة السعودية.

أرمينيا وأذربيجان تتفقان على وقف إطلاق النار على الحدود

أعلنت أرمينيا، الثلاثاء، عن وقف إطلاق النار مع أذربيجان بوساطة روسية بعد اشتباكات حدودية أخيرة، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

سوريا.. هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق

أعلنت وسائل إعلام رسمية في سوريا أن إسرائيل أطلقت صاروخين يستهدفان جنوب دمشق من اتجاه الجولان، وتم إسقاط أحد الصواريخ دون وقوع خسائر.

واشنطن: تقدم ملحوظ في جهود تصدير الغاز المصري إلى لبنان

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دورثي شيا، عن إحراز تقدم في جهود إمداد لبنان بغاز توليد الطاقة من مصر، والطاقة الكهربائية من الأردن.

بلينكن يصل إلى كينيا في بداية جولته الإفريقية

قالت وزارة الخارجية الكينية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وصل إلى نيروبي في بداية رحلته إلى إفريقيا، مشيرة إلى أن نظيرته الكينية ريشيل أومامو كانت في استقباله.

إسبانيا تعلن عن إنجاز غير مسبوق في تاريخها

كشفت إسبانيا عن أول صاروخ نقل فضائي شبه مداري قابل لإعادة الاستخدام، من تصنيع شركة PLD Space الإسبانية.