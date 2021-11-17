إسبانيا تعلن عن إنجاز غير مسبوق في تاريخها

كشفت إسبانيا عن أول صاروخ نقل فضائي شبه مداري قابل لإعادة الاستخدام، من تصنيع شركة PLD Space الإسبانية.

وقال راؤول توريس، أحد مؤسسي شركة PLD Space خلال عرض صاروخ النقل Miura 1 في مدريد، "كانت إسبانيا إلى الآن تتمكن من صنع السفن والطائرات فقط، والآن أضبح بإمكاننا صنع الصواريخ أيضا".

وأضاف "ستكون إسبانيا قادرة على اعتبار نفسها واحدة من 14 دولة في العالم لها إمكانيات فضائية"، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

فيما قال راؤول فيردو، المؤسس الثاني للشركة، "لقد واجه المهندسون عددا كبيرا من التحديات التقنية، حيث كان عليهم عمليا البدء بجميع التكنولوجيات من الصفر تقريبا".

وتخطط الشركة لإطلاق الصاروخ عام 2022 من مركز El Arenosillo للاختبارات في Huelva.

ويمكن للصاروخ أن يحمل ما يصل إلى 100 كيلوغرام من الحمولة ويصعد إلى ارتفاع 153 كيلومترًا في 122 ثانية.

وأعلن المصنعون، أن الصاروخ Miura 1 ، هو اول صاروخ أوروبي شبه مداري من صنع شركة خاصة.

وأضافوا "تم تصميم أول منظومة فضائية من قبل شركة PLD Space لنقل الحمولات إلى الفضاء وإعادتها بأمان إلى الأرض".

والصاروخ MIURA 1 من مرحلة واحدة طوله 12.5 متر وقطره 0.7 متر، ومزود بمنظومة تسمح بإعادة استخدام المحركات والمظلات.

كما تهدف الشركة إلى صنع صاروخ Miura 5، الذي يمكنه حمل 300 كيلوجرام من البضائع إلى مدار أرضي منخفض، ومن المقرر إطلاقه عام 2024 من مطار كورو الفضائي في جويانا الفرنسية.