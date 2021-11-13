إسبانيا تكشف الحل الوحيد لإخماد ثوران بركان لابالما .. شاهد

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو رصد عن دراسة السلطات الإسبانية تفجير بركان "لابالما" لإخماد ثوارنه.

برلمان جزر الكنارى يدرس احتمالية تفجير بركان " كومبرى فييخا" الذى يواصل ثورانه فى جزيرة

" لا بالما " فى محاولة لإخماده .



جاء هذا الأمر لوقف الدمار والرعب الذى يعيشه السكان هناك وجاءت من بين الاقتراحات فى البرلمان الأسبانى هو تفجير البركان للتخلص من تداعياته الذى أرهب سكان الجزيرة وتفجير فوهته وذلك بقصفه جوا أو وضع كمية من الديناميت من حوله وتفجيره .



بعض النواب اقترحوا هذا الحل للتخلص من عواقب هذه الكارثة الطبيعية كما أن السلطات الإسبانية تنتظر تقريرا جيولوجيا من المختصين للبحث فى تأثيرات عملية تفجير البركان وجاء الخوف من أن تشكل عوائق جديدة فى حالة تفجير البركان أو العبث فى سير مساره الطبيعى .

محيط البركان سجل هزة أرضية الخميس الماضى بقوة 5 درجات على مقياس ريختر تعد الأقوى منذ بدء ثوران البركان فيما وصل عمق مركز الهزة لأكثر من 20 كم .