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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم .. حل أزمة عجز المعلمين في المدارس قريبا .. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

وزير التعليم العالي يستقبل السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون العلمي

 

استقبل د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الثلاثاء، “مارك باريتي”، السفير الفرنسى بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وموقف التعاون القائم حاليا بين مصر وفرنسا، وذلك بمقر الوزارة.

 

جامعة حلوان: المشاركة فى انتخابات الاتحادات تعزز دور الطلاب في الحياة الجامعية

 

تزامنا مع بدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان، نظمت أسرة “من أجل مصر” فعالية لعرض إنجازات وأنشطة الأسرة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور كريم همام، رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، والأستاذ ياسر الجبالي، مسئول الأسرة.

 

وزير التعليم: انتظروا أخبارا سارة لحل أزمة عجز المعلمين خلال أسابيع

 

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة في حوار مستمر مع وزارة المالية ومجلس الوزراء والتنظيم والإدارة لإيجاد حلول لأزمة عجز المعلمين في المدارس.

 

"كيفية تأهيل الخريج للالتحاق بسوق العمل" ورشة عمل بألسن عين شمس

 

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ورشة عمل بعنوان “كيفية تأهيل الخريج للالتحاق بسوق العمل”.

 

انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس

 

انطلق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى ٢٠٢١: ٢٠٢٢ اليوم، الخميس، بجميع كليات جامعة عين شمس وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة. 

 

التعليم : سؤال "خدعة تكرار حرف الجر" ليس في منهج 4 ابتدائي

 

حالة من الجدل سيطرت على أولياء الأمور بعد ان انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة قيل انها من منهج رابعة ابتدائي ، تحتوي على سؤال يخدع تلاميذ رابعة ابتدائي لاختبار قوة ملاحظتهم بكتابة حرف الجر مرتين في جمل مكتوبة داخل مثلثات (عصفور في في القفص - الاهرامات في في الجيزة - الزهور في في الحديقة) ، وكُتب في الصورة المتداولة سؤال ( هل لاحظت  أن كلمة في مكتوبة مرتين في كل الجمل ؟ غالبا ربما لا تلاحظ لان برمجتك حتمت عليك ان العصفور في القفص وليس في في القفص. .. هل فهمت ما أعني ؟ نحن نرى ما نريد ان نراه لا ما هو واقع فعلا! 

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اخبار التعليم .. حل أزمة عجز المعلمين في المدارس قريبا .. انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

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