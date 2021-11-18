رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارا بتكليف عميدة ووكيل لكلية التربية الرياضية للبنات

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، قرارًا بتكليف الدكتورة داليا خيري عبد الوهاب عبد الهادي، وكيل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر، للقيام بعمل عميدة الكلية.



تدرجت عميدة الكلية الجديدة في التعليم حتى وصلت لدرجة أستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، ثم انتدبت للقيام بعمل وكيل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، ثم صدر قرار بتكليفها عميدا للكلية.

الدكتور محمود إسماعيل وكيلًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر





كما أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، قرارًا بتكليف الدكتور محمود إسماعيل عبد الحميد إسماعيل، الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيل كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب بالخانكة بمحافظة القليوبية.