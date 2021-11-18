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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرجة ليه لأ : الطفل سليم كان خائفا من أداء هذا المشهد

مريم ابو عوف
مريم ابو عوف

كشفت المخرجة مريم أبو عوف خلال مؤتمر دور الدراما في التوعية لذوي القدرات الخاصة ، والذى أقيم علي هامش ملتقى أولادنا أن المشهد الذى خاف الطفل مصطفي سليم من أدائه في مسلسل ليه لا 2 .

وأكدت مريم أبو عوف أن الطفل سليم مصطفي الشهير ب يونس ضمن أحداث المسلسل كان خائف من أداء مش يتضمن أن يتسلق ويسقط من أعلي سور.  

وأضافت مريم أبو عوف أن الطفل مصطفي سليم كان لديه حالة رهبة من هذا المشهد وكشف لها عن تخوفه بكلمات طفوليه حركت مشاعرها.  

وكانت قد كشف المخرجة مريم أبو عوف أنها اختارت 3 أطفال بدلا من الطفل سليم مصطفى في مسلسل “ليه لأ 2” في البداية وشرعوا في التدريب على الدور، إلا أنها لم تقتنع بهم في البداية. 

وقالت مريم أبو عوف، خلال مؤتمر "دور الدراما في التوعية لذوي القدرات الخاصة" بحضور المخرجة مريم أبو عوف وفريق عمل مسلسل "ليه لأ"، إنها فوجئت برسالة هاتفية منه قبل بدء التصوير يذكرها فيها بنفسه، وهنا تأكدت أنها الأنسب، وتم عمل اختبار كاميرا وتأكدت من اختيارها. 

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وأضافت أن الطفل سليم مصطفى يتميز بالشعور بالمسئولية رغم صغر سنه، فقد كان ملتزما أثناء التصوير. 

وأوضحت مريم أبو عوف أنها كانت تقول للطفل سليم مصطفى إن والدته تركته وذهبت للمنزل أثناء التصوير حتى يقوم بالبكاء في المشاهد التي تحتاج ذلك، وهذا بناءً على نصيحة من والدته، مؤكدة أنه بعد ذلك تفهم الأمر، ولكنه كان يتخيل الموقف بالفعل فيبكى.

مسلسل “ليه لأ 2” شارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من  فراس سعيد، ودنيا ماهر، ومها أبو عوف، ومراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبد الله أبو الفتوح

مريم أبو عوف المخرجة مريم ابو عوف الطفل سليم مصطفي سليم مصطفى أبطال مسلسل ليه لا ٢

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