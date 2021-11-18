تونس .. زيادة دعم المحروقات بـ 3 مليارات دينار

أفادت إذاعة موازييك التونسية بأن حكومة نجلاء بودن رفعت دعم المحروقات للسنة الجارية بنحو 3 مليارات دينار (2926 مليون دينار) ليبلغ إجمالي دعم المحروقات 3327 مليون دينار مقابل 401 مليون دينار مقدّرة أوّليا، وذلك وفق ما كشفته وزارة المالية في تقريرها حول قانون المالية التعديلي للسنة الحالية 2021 الذي نشرته على موقعها الرسمي.

وذكرت الوزارة في تقريرها أنّ سبب الزيادة يعود إلى تحيين سعر برميل النفط في حدود 70 دولارا لكامل السنة عوضا عن 45 دولارا مبرمجة، إضافة إلى عدم تفعيل التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المواد البترولية لما تبقّى من سنة 2021، وبذلك لن يتم الترفيع في أسعار المحروقات إلى نهاية السنة وفق هذا التعليل الوارد في تقرير وزارة المالية.

كما تمّ في قانون المالية التعديلي إقرار زيادة بـ550 مليون دينار بعنوان تدخلات دون الدعم تهم أساسا برنامج المساعدات الاستثنائية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والممول من البنك الدولي إضافة إلى تدخلات لفائدة وزارة التربية بمناسبة العودة المدرسية.