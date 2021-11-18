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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع ريجيم ومشروب لاستعادة رشاقتك في وقت قصير.. و 10 نصائح تمنعك من اكتساب الوزن مجددا .. نحت قوامك من مطبخك

ريجيم
ريجيم

أسرع ريجيم لاستعادة رشاقتك في وقت قصير

مرأةلو قررت توقف ريجيم.. 10 نصائح تمنعك من اكتساب الوزن مرة أخرى

اسرع مشروب لحرق الدهون ونحت قوامك من مطبخك

 

مع برودة الجو في الشتاء يلجأ الكثيرون إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية  ولكن في المقابل يخشين من إكتساب المزيد من الكيلوجرامات إذا كنت من هؤلاء يمكنك  بأقل تكلفة حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد برجيم غذائى لمدة اسبوعين بجانب مشروب سريع التحضير يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.

ريجيم لمدة أسبوعين 

يمكنك اتباع الرجيم الغذائي التالي لمدة اسبوعين فهو يحتوى على قدر كبير من الألياف التى تمنحك الشبع إليك خطته وفقا لموقع هيلث

الأسبوع الأول 


على الريق تناولى كوب من الشاى الأخضر
كوب شاي أخضر".

الإفطار:
"رغيف سن + قطع جبن قريش
بيضة مسلوقة + رغيف سن
4 ملاعق فول + طبق سلاطة خضراء خضار

الغداء:
كوسة مسلوقة أو مشوية أو مطهية على البخار
أو 3 ملاعق أرز أبيض + شريحتان من الدجاج المشوى
شريحة ستيك مشوى + 3 ملاعق مكرونة مسلوقة

العشاء:
ثمرتين فاكهة من الفاكهة

 

 

نشرة المرأة والصحة| بالبينك الأنيق.. هنا الزاهد تخطف الأنظار ببساطتها وبدون رجيمات قاسية أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون جربيه بنفسك

بدون رجيمات قاسية.. أسرع رجيم لحرق ونسف الدهون جربيه بنفسك

الأسبوع الثانى 


الإفطار :

قطعتا كيك من الحبوب الكاملة + كوب من اللبن الزبادي الطبيعي

+كوب من القهوة أو الشاي مع الحليب منزوع الدسم + سندويتش مع الخبز الكامل والجبنة قليلة الدسم.

الغداء:

قطعة فيليه لحم مشوي+ طبق من البروكولي المسلوق

أو طبق من حساء الكرنب +قطعتان من الدجاج المشوي

أو قطعة من السمك المشوي + طبق صغير مشروم مشوى

العشاء:
طبق من حساء الخضار من دون دهون

 

مشروب لحرق أسرع للدهون

 

مشروب لحرق أسرع بجانب الريجيم السابق يمكنك تناول المشروب التالي بين الوجبات لحرق أسرع إليك مكوناته وطريقة تحضيره 

المكونات:

ثلاثة أكواب من الماء
ملعقة صغيرة من كل من الزنجبيل الطازج
ملعقة من بذور الشمر
رشة من القرفة

طريقة تطبيق المشروب :

في وعاء على النار ضعى كافة المكونات من ثم ارفعي المزيج عن النار ودعيه جانبًا حتى يبرد بعدها، صفي المزيج واحتفظي به لتشربي منه كوبًا بعد كل وجبة طعام من دون إضافة السكر إليه.

نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

على الجانب بعد التوقف عن الريجيم إليك مجموعة النصائح التالية فهى تحميك من إكتساب الوزن الزائد مرة اخرى 

وذلك عبر اتباع بعض النصائح البسيطة، ومن أهمها:

1- عند الشعور بالحنين لتناول السكريات، فعليك بتناول الفاكهة، مثل: التمر والموز، والعنب، والبطيخ ، والكنتالوب و تناولها بشكلها الطبيعي وليس بعملها كعصير.

2-عند اشتهاء تناول النشويات فعليك بتناول المعكرونة بالخضروات، أو تناول شوربة شعرية، حيث ان الفكرة هنا تكمن في خلط المياه والخضروات مع النشويات للشعور بالشبع أسرع مع تناول كميات اقل من النشويات للحصول على سعرات حرارية اقل.

3- عند تناول الجبن عليك تناولها مع العيش السن او العيش البلدي.

4- تناول طبق السلطة بشكل أساسي مع كل الوجبات التي قررت تناولها خلال فترة الفرى، حتى تشعر بالشبع وتقلل من استهلاك الأطعمة الفرى.
5- عند الشعور بالرغبة في الحصول على سناك فعليك بتناول الفشار أو الترمس وحمص الشام، وهي انواع سناكس ومفيد وغنية بالبروتين، ويمكن أيضا تناول المكسرات أو اللب  بدون إضافة الملح .
6- عند الشعور بالشبع عليكم بالتوقف عن تناول الطعام فورا، وتجنب تناول الأطعمة الفرى امام التلفاز، او عند استخدام الهاتف لكي لا يتشتت انتباهك، ويجعلك تتناول المزيد من الطعام.
7- تناول الأطعمة الفري مع اشخاص اخرين، وقم بمشاركتها الأطعمة لكي تشعر بالشبع اسرع.

8-عليك بمضغ الأكل بشكل أفضل حتى لا تستغرق المعدة الكثير من الوقت لتصل إشارات الشبع إلى المخ؛ حيث ان المعدة تستغرق 20 دقيقة لتوصيل إشارات الشبع إلى المخ.
9- تناول الأطعمة في أطباق صغيرة لكي تشعر بأنك تتناول كميات كبير وتشعر بالشبع أسرع.

10 -إذا قررت تناول الأطعمة السريعة أو كما تعرف بالفاست فود فيستحسن التنازل عن تناول البطاطس والمشروب الغازي، وتكتفي تناول  الساندوتش او قطع فراخ المقلية بدون الإضافات الأخرى.

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