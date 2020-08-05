لو وزنك زاد في العيد.. احذر من ارتكاب هذه الأخطاء أثناء اتباع الرجيم.. ونظام يساعد على خسارة الوزن في أسبوع

- نصائح فعالة يجب اتباعها في الرجيم لخسارة الوزن
- 5 حيل للتخلص من عسر الهضم والتلبك المعوي
- نظام فعال لخسارة الوزن الزائد في أسبوع
اكتسبنا ما يكفي من الوزن خلال عيد الأضحى، لذا حان الوقت للبحث عن نظام صحي لخسارة الوزن، والتخلص من أعراض التلبك المعوي التي تسببها أكلات عيد الأضحى، بالإضافة إلى معرفة أبرز العادات السيئة التي نرتكبها وتسبب في زيادة الوزن خلال فترة الرجيم
عادات نتبعها أثناء الرجيم تسبب في زيادة الوزن
أوضحت الدكتورة مروة عبد الكريم شعير خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن هناك العديد من العادات الخاطئة التي يرتكبها البعض وتسبب في زيادة الوزن أو عدم فقدان الوزن أثناء اتباع الريجيم؛ حيث أن من أبرز العادات التي يجب ان نتبعها خلال النظام الغذائي أو الرجيم والتي تساعد على خسارة الوزن بفاعلية، ما يلي :
1- المشي لمدة 45 دقيقة أو ايروبكس وزومبا 4 أيام في الأسبوع.
2- الابتعاد عن المخللات والأسماك والجبن المملحة والفاكهة ذات النواة الحجرية.
3- مسموح بمعلقتين سكر أو عسل في اليوم كله و2 كيس سكر دايت على مدار اليوم.
4- ممنوع تناول اللحوم المصنعة والمعلبة والمبيضات.
5- شرب الماء يوميا بقسمة وزن الجسم على 8 سنحصل على متوسط عدد أكواب الماء اللازمة.
6- مسموح بشرب الشاي والقهوة والاعشاب الطبيعية والنسكافية البلاك.
7- مسموح بتناول الجرجير والقثاء والخيار والخس والكابوتشي بين الوجبات.
8- يسمح بتناول الكركديه (كوب متوسط)، أو الليمون بالنعناع ببديل السكر خلال اليوم.
حيل للتخلص من عسر الهضم والتلبك المعوي
حيل للتخلص من عسر الهضم والتلبك المعوي
وعلق معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أنه مع الاحتفال الأيام الماضية بعيد الأضحى المبارك، وتناول أكلات عيد الأضحى، فإن الإكثار من تناول هذه الأطعمة يمكن ان يتسبب في عسر الهضم، ومشاكل المعدة.
وتابع القيعي، أن هناك مجموعة من أهم النصائح التي تساعد على تخفيف عسر الهضم والتلبك المعوي، والذي تسبب به تناول اكلات عيد الأضحى بشكل مفرط، ومن أهمها :
1- مضغ الأكل ببطء وبشكل صحيح.
2- تناول الخضراوات الورقية مثل البقدونس والخس بجانب الأكلات الدسمة.
3- شرب المشروبات المهدئة للمعدة، مثل: النعناع والينسون والكاموميل.
4- تقليل كمية الطعام المتناولة، والتوقف عن الأكل قبل الشعور بالامتلاء.
5- ممارسة الرياضة بعد ساعتين من تناول الوجبة.
وتابع القيعي، أن هناك مجموعة من أهم النصائح التي تساعد على تخفيف عسر الهضم والتلبك المعوي، والذي تسبب به تناول اكلات عيد الأضحى بشكل مفرط، ومن أهمها :
1- مضغ الأكل ببطء وبشكل صحيح.
2- تناول الخضراوات الورقية مثل البقدونس والخس بجانب الأكلات الدسمة.
3- شرب المشروبات المهدئة للمعدة، مثل: النعناع والينسون والكاموميل.
4- تقليل كمية الطعام المتناولة، والتوقف عن الأكل قبل الشعور بالامتلاء.
5- ممارسة الرياضة بعد ساعتين من تناول الوجبة.
نظام غذائي لخسارة الوزن في اسبوع
واستطرد شعير، انه يمكن اتباع نظام غذائي لمدة اسبوع كامل، ونستطيع فيه ان نخفض من الوزن من 3 إلى 4 كيلو جرام لخسارة الوزن الذي اكتسبناه في عيد الأضحى.
وتابعت شعير، انه يمكن بعد الانتهاء من النظام التالي والعودة إلى النظام المعتاد الذي كنا نتبعه قبل عيد الأضحى، والالتزام بـ السعرات الحرارية المخصصة لكل جسم.
النظام الغذائي
الافطار
٤ ملاعق بليلة او كورن فيليكس + نصف كوب لبن + معلقة عسل نحل أو سكر.
كوز ذرة مسلوق+ ملعقة صغير زبدة فول سوداني.
واحدة بطاطا مشوية صغيرة الحجم مهروسة مع ملعقة عسل اسود صغيره وملعقة زبده فول سوداني صغيره.
نص رغيف بلدى+ شريحة جبنة فلمنك او شيدر أو جودة.
كوب نسكافيه أو قهوة
الغذاء
سلطة خضراء +كيلو سمك مشوي او ٢ علبه تونه مصفاه او ثلث كيلو جمبري مسلوق او كفته جمبري مشوية او كفتة سمك مشوي.
شوربة خضار او شوربة بصل + خضار سوتية + نص فرخة مشوية او شيش او كفتة فراخ مشوية.
طاجن خضار مشكل بمكعبات الدجاج أو قطع اللحم او الكاليماري +طبق سلطة.
طبق سلطة خضراء +٣ بيض مسلوق.
سوتيه+ سلطة خضار+ شرائح صدور رومي او استيك مشوي.
العشاء
٢ كوب زبادي او لبن رايب او ٣ ثمرات فاكهه متنوعة (تفاح كمثرى برتقال صيفي- تين شوكي).