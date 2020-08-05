لو وزنك زاد في العيد.. احذر من ارتكاب هذه الأخطاء أثناء اتباع الرجيم.. ونظام يساعد على خسارة الوزن في أسبوع

نظام غذائي لخسارة الوزن في اسبوع

وتابعت شعير، انه يمكن بعد الانتهاء من النظام التالي والعودة

النظام الغذائي

الافطار

٤ ملاعق بليلة او كورن فيليكس + نصف كوب لبن + معلقة عسل نحل أو سكر.

كوز ذرة مسلوق+ ملعقة صغير زبدة فول سوداني.

واحدة بطاطا مشوية صغيرة الحجم مهروسة مع ملعقة عسل اسود صغيره وملعقة زبده فول سوداني صغيره.

نص رغيف بلدى+ شريحة جبنة فلمنك او شيدر أو جودة.

كوب نسكافيه أو قهوة





الغذاء

سلطة خضراء +كيلو سمك مشوي او ٢ علبه تونه مصفاه او ثلث كيلو جمبري مسلوق او كفته جمبري مشوية او كفتة سمك مشوي.

شوربة خضار او شوربة بصل + خضار سوتية + نص فرخة مشوية او شيش او كفتة فراخ مشوية.

طاجن خضار مشكل بمكعبات الدجاج أو قطع اللحم او الكاليماري +طبق سلطة.

طبق سلطة خضراء +٣ بيض مسلوق.

سوتيه+ سلطة خضار+ شرائح صدور رومي او استيك مشوي.





العشاء

٢ كوب زبادي او لبن رايب او ٣ ثمرات فاكهه متنوعة (تفاح كمثرى برتقال صيفي- تين شوكي).