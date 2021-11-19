وزير السياحة والآثار يصطحب الأمير تشارلز وزوجته فى جولة بالأهرامات ..صور

اصطحب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الأمير تشارلز أمير ويلز، برفقة زوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، في جولة فى منطقة أهرامات الجيزة.

وتجول وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى ، مع الأمير تشارلز و زوجته بـ مدخل الهرم الكبير ومنطقة أبو الهول ، شارحا تاريخ مصر وعظمة وشموخ الأهرامات .

أعرب الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، عن عميق شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستضافة القمة القادمة للتغيرات المناخية في مصر، بما يعكس مدى حرص الرئيس السيسي على إعادة الحياة الطبيعية لكوكب الأرض وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك في كلمة الأمير تشارلز، خلال حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة البريطانية بالقاهرة أمام أهرامات الجيزة مساء اليوم الخميس، تكريمًا له وللسيدة قرينته كاميلا دوقة كورنوال، بمناسبة زياراتهما للقاهرة، والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة ورجال الأعمال والفنانين.

وتعد زيارة الأمير تشارلز إلى مصر هي الثالثة من نوعها والأولى بعد ثورة 30 يونيو، وما شهدته مصر من تطور وإنجازات تتضاعف يومًا تلو الآخر؛ حيث سبق وأن قام ولي العهد البريطاني بزيارة مصر مرتين الأولى في عام 1981، والزيارة الثانية للأمير تشارلز في عام 2006 ضمن جولة استمرت أسبوعين، وشملت كل من مصر والسعودية والهند، بهدف تعزيز التسامح بين الحضارات.



وزير السياحة والآثار مع الأمير تشارلز وزوجته