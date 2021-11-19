محافظ كفر الشيخ: توفير المرافق والخدمات أهم ما يشغل المواطن بالمحافظة.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مركز مطوبس يتميز بمركز جغرافي فريد، معقبا: "جزء منه يقع على النيل فرع رشيد، وجزء على البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف "نور الدين"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: " مركز مطوبس يوجد به 18 قرية وتوجد إنشاءات لتجمعات حكومية مصغرة لخدمة الأهالي".



وأوضح: "مركز مطوبس كان يعاني الفترة الماضية من تراجع بعض الخدمات، وكان مصدرا للهجرة غير الشرعية قديما".



وأكمل: "لدينا منطقة صناعية ملحقة بالمركز توجد مساحة 40% خالية وندعو المستثمرين للاستثمار فيها".

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،: "توفير المرافق والخدمات أهم ما يشغل المواطن بالمحافظة".