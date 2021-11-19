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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ كفر الشيخ: توفير المرافق والخدمات أهم ما يشغل المواطن بالمحافظة.. فيديو

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مركز مطوبس يتميز بمركز جغرافي فريد، معقبا: "جزء منه يقع على النيل فرع رشيد، وجزء على البحر الأبيض المتوسط".

 

وأضاف "نور الدين"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: " مركز مطوبس يوجد به 18 قرية وتوجد إنشاءات لتجمعات حكومية مصغرة لخدمة الأهالي".


وأوضح: "مركز مطوبس كان يعاني الفترة الماضية من تراجع بعض الخدمات، وكان مصدرا للهجرة غير الشرعية قديما".


وأكمل: "لدينا منطقة صناعية ملحقة بالمركز توجد مساحة 40% خالية وندعو المستثمرين للاستثمار فيها".
وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،: "توفير المرافق والخدمات أهم ما يشغل المواطن بالمحافظة".

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