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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن يدين اقتحام الحوثيين مقر السفارة الأمريكية في صنعاء

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في اليمن (أرشيف)

أدان مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره الخميس اقتحام جماعة الحوثي اليمنية مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة صنعاء واستيلاءها عليه، ودعا إلى انسحاب عناصر الجماعة الفوري من هناك.

وفي 10 نوفمبر الجاري أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الحوثيين اقتحموا مقر السفارة الأمريكية في حي سعوان، واعتقلوا عشرات الموظفين المحليين فيه دون صدور تعليق من الجماعة حتى اليوم. ‎

وذكر بيان مجلس الأمن: "يدين أعضاء المجلس بأقوى العبارات عملية الاستيلاء الأخيرة على مجمع سفارة الولايات المتحدة في صنعاء من قبل الحوثيين، واعتقال العشرات من الموظفين المحليين هناك".

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أضاف: "يدعو أعضاء مجلس الأمن إلى انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من الموقع، ويطالبون بالإفراج الفوري والآمن عن المعتقلين"، دون تحديد عددهم.

وتابع البيان: "يشير أعضاء مجلس الأمن إلى المبادئ الأساسية في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ولاسيما حظر اقتحام الممتلكات الدبلوماسية وعدم انتهاك حرمة مباني البعثات الدبلوماسية وحصانتها".

وأكد المجلس "وجوب احترام وحماية مباني البعثات الدبلوماسية، وممتلكاتها ومحفوظاتها".

وغادرت معظم البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن العاصمة صنعاء مطلع عام 2015، عقب سيطرة الحوثيين على المدينة وعدة محافظات.‎

 

السفارة الأمريكية الولايات المتحدة اليمن الحوثيين مجلس الأمن صنغاء

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