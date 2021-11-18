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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 200 إرهابي.. التحالف العربي ينفذ 35 عملية ضد الحوثيين بمأرب والجوف

المتحدث باسم التحالف
المتحدث باسم التحالف العربي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ 35 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب قناة "العربية"، أوضحت قوات التحالف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 200 إرهابي.

خلال 24 ساعة.. تحالف دعم الشرعية يستهدف مليشيا الحوثي بـ 11 عملية

التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية واسعة على أهداف عسكرية باليمن

ولفت التحالف إلى أن 27 ألف مسلح من الميليشيا الإرهابية لقوا حتفهم بمعركة مأرب وعليهم تحمل المزيد من الخسائر.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قال صباح اليوم الخميس، إنه نفذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية بمحافظات صنعاء وذمار وصعدة والجوف في اليمن، بعد التهديد الباليستي والطائرة المسيرة.

وقال التحالف في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "الضربات الجوية شملت أهدافًا بمحافظات صنعاء ذمار صعدة والجوف".

وأضاف التحالف: "دمرنا ورش ومخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومنظومات اتصالات".

وأعلن التحالف، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

ووصف التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، محاولة استهداف المطار، بأنها ”تصعيد ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان“.

وأكد التحالف ”اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود“، مشددا على أن ”المطارات المدنية والمدنيين، خط أحمر، وسنضرب بحزم في إطار القانون الدولي الإنساني“.

وكان التحالف أعلن في الـ27 من شهر أكتوبر الماضي، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مطار أبها الدولي ومدينة نجران.

وفي السابع من الشهر ذاته، أُصيب 4 من العاملين في مطار أبها، إثر اعتراض مسيّرة مفخخة حاولت استهداف المطار.

وقال بيان صادر عن التحالف حينها، إنه تم اعتراض مسيّرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها الدولي، الواقع في منطقة عسير جنوب المملكة.

تحالف دعم الشرعية السعودية اليمن مأرب عملية استهداف

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