المصري يسعي لإيقاف قطار بيراميدز في الدوري اليوم

يحل فريق بيراميدز ضيفا علي منافسه المصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة الثالثة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز .

ويسعي فريق بيراميدز بقيادة ايهاب جلال المدير الفني لمواصلة سلسلة الانتصارات وصدارة الدورى الممتاز .

وحقق بيراميدز الفوز في أول ثلاث مباريات من بطولة الدوري الممتاز امام مصر المقاصة بنتيجة 2-1 وفاركو 2-1 والاتحاد السكندري بنتيجة 3-0

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط بالتساي مع الاهلي صاحب الصدارة .

وسجل بيراميدز 10 أهداف واستقبل 3 فقط .

علي جانب، آخر يحاول فريق المصري البورسعيدي بقيادة معين الشعباني المدير الفني لتحقيق الفوز الاول له في بطولة الدورى الممتاز .

وتعادل فريق المصري البورسعيدي في ثلاث مباريات امام غزل المحلة 1-1 وسموحة 0-0 وفيوتشر 1-1

ترتيب المصري

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط حيث سجل هدفين واستقبل مثلهم .