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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يسعي لإيقاف قطار بيراميدز في الدوري اليوم

بيراميدز
بيراميدز

يحل فريق بيراميدز ضيفا علي منافسه المصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة الثالثة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز .

ويسعي فريق بيراميدز بقيادة ايهاب جلال المدير الفني لمواصلة سلسلة الانتصارات وصدارة الدورى الممتاز .

وحقق بيراميدز الفوز في أول ثلاث مباريات من بطولة الدوري الممتاز امام مصر المقاصة بنتيجة 2-1 وفاركو 2-1 والاتحاد السكندري بنتيجة 3-0

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط بالتساي مع الاهلي صاحب الصدارة .

وسجل بيراميدز 10 أهداف واستقبل 3 فقط .

علي جانب، آخر يحاول فريق المصري البورسعيدي بقيادة معين الشعباني المدير الفني لتحقيق الفوز الاول له في بطولة الدورى الممتاز .

وتعادل فريق المصري البورسعيدي في ثلاث مباريات امام غزل المحلة 1-1 وسموحة 0-0 وفيوتشر 1-1

ترتيب المصري 

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط حيث سجل هدفين واستقبل مثلهم .

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