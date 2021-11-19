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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في 4 محافظات

الإسكان: تنفيذ 198 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 30 مليار جنيه

وزير الإسكان
وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 198 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، والمناطق الريفية، بإجمالى طاقة مليون و374 م3/يوم، لمياه الشرب، ومليون و881 م3/يوم، للصرف الصحى، منها 1.2 مليون م3/يوم سيتم تحويل نظام معالجتها من ابتدائي إلي ثانوي بمحطة معالجة أبورواش.

وقال الجزار إن تلك المشروعات بتكلفة استثمارية 30 مليار جنيه، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية)، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن الجهاز انتهى خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، من تنفيذ 256 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بتكلفة استثمارية 17.5 مليار جنيه، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية).

موزعة كالتالى: 29 مشروعاً للصرف الصحى، ومشروع لمياه الشرب، بمحافظة القاهرة، و45 مشروعاً للصرف الصحى، و12 مشروعاً لمياه الشرب، بمحافظة الجيزة، و121 مشروعاً للصرف الصحى، و28 مشروعاً لمياه الشرب، بمحافظة القليوبية، و13 مشروعاً للصرف الصحى، و7 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظة الإسكندرية.
 

الأسكان المناطق الريفية الاسكندرية مياة الشرب الصرف الصحى

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