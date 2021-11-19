ميدو: عبد الستار صبري وحازم إمام أحرف اثنين لعبت معاهم في حياتي

نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق صورة له مع عبد الستار صبرى وحازم إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق ميدو: “احرف اتنين لاعيبه لعبت معاهم في حياتي + توتي وجمال حمزة، طبعا وحسام غالي كان حريف برضوا اتعلم مني شوية مهارات و#شيكابالا كمان".

وتصدر حازم إمام نجم منتخب مصر السابق وعضو مجلس النواب، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهوره في برنامج "الريمونتادا" عبر قناة "المحور" مع محمد بركات وميدو".



ونشر حازم إمام صورة له عبر "إنستجرام" خلال استضافته في البرنامج وعلق قائلا "مبسوط اني كنت معاكم".

وعاد أحمد حسام ميدو لمقابلة جمهوره من خلال برنامجه الجديد "الريمونتادا" الذي يتم عرضه في تمام الساعة 11 مساء على قناة المحور، ويشاركه في تقديمه الكابتن محمد بركات.



