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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل حصد السعودية للنصيب الأكبر من المشروعات المرشحة لتحدي ناسا الدولي

السعودية
السعودية

حصدت المملكة العربية السعودية على عدة مراكز متقدمة منها، الأولى عالميا بعدد المشاريع بقائمة أفضل المشاريع المرشحة على مستوى العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن قائمة الشرف لأفضل 20 مشروعا مشاركا في تحدي "ناسا" الدولي، والأعلى عالميا بنسبة المشاركة بـ16% من إجمالي المشاركات الدولية المرشحة، وفيما يلي ننشر تفاصيل حصد السعودية للنصيب الأكبر من المشروعات المرشحة لتحدي ناسا الدولي. 

تأهلت الفرق السعودية للتصفيات النهائية في تحدي "ناسا" الدولي لتطبيقات الفضاء، بتقديم حلول تطويرية وابتكارية للتحديات التي تواجه الأرض والفضاء.

تفاصيل حصد السعودية للنصيب الأكبر من المشروعات المرشحة لتحدي ناسا الدولي

وحازت الفرق السعودية وهم فرق "Galaxy gems" من جدة، وفريق "Reshape" من الدمام، وفريق "Super nova" من الطائف، وفريق "Tweiq Hero" من الرياض، وفريق "Sunshine" من الظهران، بمشاريعها أعلى عدد من الفرق المرشحة لقائمة أفضل 37 مشروعا على مستوى العالم.

كما حصدت السعودية الأولى عربيا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قائمة الشرف لأفضل 20 مشروعا على مستوى العالم بمشروع فريق "Alfaisal SpaceX" من مدينة الرياض.

ووصل عدد المشاركين إلى 1382 مشاركا موزعين على 122 فريقا من 13 مدينة من مختلف أرجاء المملكة، ليتأهل منهم 26 فريقا للتحدي.

ودعمت الهيئة السعودية للفضاء الفرق على المستوي العلمي والإرشادي والمالي عبر إطلاق "هاكاثون الفضاء" على المستوى الوطني لاستقطاب المبتكرين والمطورين وتأهيلهم لتحدي "ناسا" الدولي.

وخاضت الفرق السعودية المشاركة فترة إعداد وسلسلة من الملتقيات والورش التدريبية التي أقامتها الهيئة، تحت إشراف نخبة من المدربين السعوديين والأجانب.

الهيئة السعودية للفضاء

تأسست الهيئة السعودية للفضاء بموجب أمر ملكي في ربيع الآخر 1440 (ديسمبر 2018)، وهي خطوة شجاعة نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وتطلعًا لأحدث التقنيات والفرص في قطاع الفضاء السعودي.

تتوافق أهداف الهيئة السعودية للفضاء مع تطلعات المملكة نحو حياة أكثر جودة وتقدم، حيث تتوافق مع رؤيتها لخلق بيئات أفضل وأكثر أمانًا لمواطنيها، مع خلق فرص جديدة لمزيد من الابتكارات المربحة الداعمة للاقتصاد السعودي.

تقتضي استراتيجية الهيئة السعودية للفضاء وضع مجموعة من الأهداف الأولية التي تخدم مصالح الأمن الوطني وتحميه من المخاطر المتعلقة بالفضاء وتشجع النمو والتقدم

وتتضمن دور الهيئة، قيادة قطاع الفضاء عن طريق وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية العامة.
متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية.

تفاصيل حصد السعودية السعودية المشروعات المرشحة تحدي ناسا الدولي ناسا

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