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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرزوق محمد: أثق في اختيارات عمومية الجودو.. ولهذا قررت الترشح

مرزوق محمد المرشح
مرزوق محمد المرشح على رئاسة اتحاد الجودو

أكد مرزوق محمد المرشح على رئاسة اتحاد الجودو، أن الجمعية العمومية للاتحاد هي صاحب الحق الوحيد في اختيار مجلس إدارة جديد يتولى المهمة حتى أولمبياد باريس 2024.


وأضاف مرزوق، أن أعضاء الجمعية العمومية على درجة كبيرة من الوعي، ويمكنهم التمييز بين من يريد مصلحة اللعبة والاتحاد واللاعبين ومن يريد المناصب لأهداف أخرى.


وتابع: "أثق في اختيارات الجمعية العمومية، وأثق في قدرتها على اختيار الأنسب والأصلح للاتحاد واللعبة".


وأكمل مرزوق تصريحاته: "قررت الترشح على رئاسة اتحاد الجودو لخدمة اللعبة وأمتلك برنامج طموح سينقل الجودو المصري للمكانة التي يستحقها فنيا وإداريا".


وقال مرزوق: "نتائج المنتخبات الوطنية خلال السنوات الأخيرة لم تكن الأفضل، ونمتلك مقومات فنية وإدارية تؤهلنا لاحتلال مكانة أفضل من ذلك بكثير، ولهذا قررت خوض التجربة".


وأعلن مرزوق في وقت سابق عن عدد المحاور ضمن برنامجه الانتخابي أبرزها توفير مصادر تمويل إضافية من خلال البحث عن رعاة، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية قدرات المدربين باعتبارهم أحد العناصر الأساسية والضرورية للنهوض بالجودو.


وتضمن برنامج مرزوق الانتخابي أيضا، العمل على استضافة العديد من البطولات الدولية، بما يضمن توفير مستويات احتكاك قوية للاعبي المنتخب وأيضا انعاش خزينة الاتحاد.


وأشار مرزوق أيضا، إلى أن النهوض بمستوى المنتخبات وتحقيق البطولات والميداليات في جميع المراحل العمرية سيكون هدف أساسي خلال فترة تواجده بالاتحاد.


كما تحدث مرزوق عن ضرورة تحقيق انتشار واسع في ممارسة رياضة الجودو على مستوى جميع المحافظات، من أجل خلق أجيال مميزة من اللاعبين يمكنها تمثيل المنتخبات لسنوات مقبلة.
وتقام انتخابات اتحاد الجودو يوم 2 ديسمبر المقبل، وتشهد منافسة قوية على جميع المقاعد.

الجودو اتحاد الجودو الجمعيه العموميه مرزوق محمد

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