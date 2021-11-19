مخدرات وأسلحة نارية.. ضبط عاطل بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المُرخصة

وردت معلومات لقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية "له معلومات جنائية") بالتردد على دائرة مركز مشتول السوق والإتجار فى المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات - وكمية من الهيروين المخدر - مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة ، والمبلغ المالي من حصيلة بيعه المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.