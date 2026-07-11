الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الوطني: احكوا للمصريين مشاعركم في المباريات.. والشعب يريد أن يعرف كيف عايشتم هذه اللحظات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية توثيق التجربة التي عاشها لاعبو المنتخب الوطني خلال مشاركاتهم مع الفراعنة، مشددًا على ضرورة نقل مشاعرهم وتجاربهم إلى الشعب المصري بكل صدق وشفافية.



وخلال لقائه بلاعبي المنتخب الوطني، قال الرئيس السيسي: «أنا طبعًا عايز أقولكم على حاجة، لازم كل واحد فيكم يتكلم ويقول إحساسه في الماتشات المختلفة، سواء شوبير أو الشناوي أو غيرهم، هتبقى فرصة كبيرة جدًا إننا نسمع منكم».

وأضاف الرئيس: «وبمنتهى الصراحة، علشان مصر كلها تعرف انتوا كنتوا بتعيشوا الأحداث دي إزاي، وبتشاركوا فيها بإيه، احكولنا كل التفاصيل».

مصدر إلهام للأجيال الجديدة

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الجماهير المصرية لا تهتم فقط بنتائج المباريات، وإنما ترغب أيضًا في التعرف على الكواليس والضغوط والتحديات التي واجهها اللاعبون، وما عاشوه من لحظات إنسانية ووطنية خلال تمثيلهم لمصر، مؤكدًا أن هذه التجارب تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة وتعزز روح الانتماء والفخر بالمنتخب الوطني.