عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب تعاني الجفاف .. السلطات تسلم مواطنيها ماء الشرب في خزانات

المغرب
المغرب

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي ، بعضا من الآثار السلبية التي خلفها الجفاف الذي شهدته بعض المناطق بالوسط القروي خلال السنة الجارية.

 

وأفاد لفتيت، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية صباح اليوم الجمعة أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بأن آثار الجفاف تسببت في خصاص كبير على مستوى الماء الصالح للشرب في عدد من التجمعات القروية.

txt

المغرب يشارك فى المؤتمر العالمي الخامس حول تشغيل الأطفال بجنوب أفريقيا

txt

المغرب.. ما هي صلاحيات الجواز الصحي لمتلقي لقاح كورونا؟

ولمواجهة هذه الآثار السلبية، أفاد  وزير الداخلية بأنه “تم إنجاز برنامج استعجالي منذ شهر يونيو 2021 يهدف إلى ضمان تزويد الساكنة بواسطة الشاحنات الصهريجية واقتناء خزانات التخزين البلاستيكية”.

 

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا البرنامج استهدف حوالي 2.3 ملايين نسمة من الساكنة، موزعة على ما يقارب 7540 تجمعا قرويا تنتمي إلى 64 عمالة وإقليما، مبرزا أن الجهود المبذولة مكنت من تعبئة مبلغ 170 مليون درهم إلى غاية شهر شتنبر الماضي لتمويل هذا البرنامج من الميزانية العامة للدولة.

 

من جهة أخرى، أوضح وزير الداخلية أنه “في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020_2027 بادرت الوزارة، بتنسيق مع باقي الشركاء، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الأشغال بالمشاريع المهيكلة التي تم إعطاء انطلاقتها سنة 2020، وكذا إعطاء انطلاقة عدة مشاريع جديدة، بهدف تأمين وتقوية تزويد الماء الشروب ببعض مناطق المملكة التي تعرف عجزا مائيا”، كاشفا أن كلفة هذه المشاريع تصل إلى ما يناهز 544 مليون درهم، ممولة كليا من الميزانية العامة للدولة.

 

وبخصوص تطهير السائل، أكد عبد الوافي لفتيت أن المشاريع المنجزة حتي  سنة 2020 مكنت من تحسين مؤشرات التطهير السائل على الصعيد الوطني بالرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل في المناطق الحضرية إلى 82 في المائة، وتحسين نسبة معالجة المياه العادمة إلى 56 في المائة بفضل إنجاز 153 محطة معالجة للمياه العادمة، وكذا إعادة استعمال ما يناهز 24 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة المعالجة.

 

وللحفاظ على هذه المكتسبات وتحسينها، يؤكد وزير الداخلية أنه “تمت مواصلة تقديم الدعم المالي للمشاريع في طور الإنجاز، وكذا تمويل مشاريع جديدة برسم سنة 2021 بغلاف مالي إجمالي قدره 844 مليون درهم، من خلال صندوق تطهير السائل وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها، منها 714 مليون درهم من خلال الميزانية العامة لوزارة الداخلية

المغرب وزير الداخلية محطة معالجة مشروع الميزانية وزير الداخلية المغربي

موضوعات متعلقة

المغرب يحتفل.. رئيس البرلمان العربي يهنئ المملكة بيوم الاستقلال

المغرب.. حملة وطنية لحماية الأطفال من التحرش الإلكتروني

ترشيحاتنا

جوجل تطلق تحديثا لإصلاح مشكلة خطيرة في Google Pixel 6

استجابة للعملاء.. فورد تطرح برونكو للطرق الوعرة بناقل حركة يدوي من 7 سرعات

الصناعة تتصدر أولويات الرئيس.. تنفيذ خطة تطوير الغزل والنسيج والدلتا للصلب في المقدمة

كيفية صلاة خسوف القمر.. اعرف حكمها ووقتها والدعاء الذي يقال

مليار جنيه مديونيات.. الزمالك مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.. وساسي يطالب بمستحقاته

أول تعليق من أرتيتا على أنباء فسخ عقد محمد النني مع آرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

مليار جنيه مديونيات.. الزمالك مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.. وساسي يطالب بمستحقاته

بسبب حدث عالمي.. مفاجأة مدوية بشأن تراجع آرسنال عن تجديد عقد النني

التنمية المحلية: تعطيل الدراسة في ٧ محافظات لحين توقف سقوط الأمطار

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

خلي الداير داير.. رد صادم من حسين فهمي عن أزمة شقيقه وطليقته

هجيبهم مهرجان الجونة.. نجيب ساويرس يعلق على وقف مطربي المهرجانات

الأب قاتل طفله بالمرج يبكي صارخا: مقصدتش أقتله.. والجد: أنا عجوز مقدرتش أمنعه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف| بدون علاج.. ثاني مريضة إيدز تشفى منه وتنجب مولودا معافى

فيديو جراف.. حكم نهائي لصالح أسرة الطيار أشرف أبواليسر بتغريم محمد رمضان

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ