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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

75 دقيقة.. الزمالك يكثف محاولاته لتسجيل هدف التقدم والإسماعيلي يحصن دفاعاته

كارتيرون
كارتيرون

مرت 75 دقيقة من مباراة الزمالك والإسماعيلي، ومازال التعادل السلبي يفرض نفسه على اللقاء المقام على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة..


بدأ الإسماعيلي المباراة بخطوط منظمة، وتمكنوا من الوصلو إلى مرمى الزمالك في الدقيقة الاولى من المباراة ولكن بدون تسجيل هدف مباغت في مرمى محمد عواد حارس الأبيض.

في الدقيقة الرابعة من المباراة، وصل الزمالك إلى مرمى الدراويش  عن طريق أشرف بن شرقي وحاول الرد على الإسماعيلي ولطن بتجسل هدف، ولكن لم تكتمل الهجمة كما خطط لها.

وبدأ الزمالك في السيطرة وحاصر الإسماعيلي في منطقة جزاءه وحاول تسجيل هدف ولكن لم يتمكن من اختراق الدفاع المميز.

استمر اللقاء بدون أهداف حتى الدقيقة 30، وزادت محاولات الفريقين لتسجيل أحدهم هدف التقدم في شوط المباراة الأول.

تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 32 من عمر المباراة ومنع كرة شيلونجو لاعب الدراويش من دخول شباكه، بعد أن سددها اللاعب الإفريقي من داخل منطقة الجزاء وهددت مرمى الزمالك مرة أخرى.

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60 دقيقة.. الزمالك يستحوذ والإسماعيلي يحافظ على نظافة شباكه

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التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك والإسماعيلي

ودخل الزمالك شوط المباراة الثاني متوهجاً ورفض فقد الكرة، واستحوذ بشكل كبير على المباراة وشكل هجمات خطيرة على الإسماعيلي ولكن باءت كلها بالفشل، ولم تتجاوز أي الكرات خط مرمى الدراويش.

 

وفي الدقيقة 50 تدخل أحد لاعبي الإسماعيلي على عبد الله جمعة وأسقطه أرضاً وأشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء في المباراة لصالح لاعب الدراويش.

 

وبعدها تدخل عبد الله جمعة لاعب الزمالك على عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، واحتسبها حكم المباراة خطأ، وأشهر البطاقة الصفراء في وجه جمعة.


وفي الدقيقة 63 صنع مصطفى فتحي لاعب الزمالك كرة خطيرة على مرمى الإسماعيلي، ودخل منطقة جزاءهم واعترضه دفاع الدراويش وطالب لاعبي الأبيض بركلة جزاء، ولكن لم يلتفت حكم المباراة للأمر.

ومن بعدها تدخل محمد هاشم لاعب الإسماعيلي بقوة على على محمد عواد في كرة كادت أن تشكل خطورة على مرمى الزمالك ولكن احتسبها حكم المباراة خطأ على لاعب الدراويش.

وفي هجمة مكتملة هذه المرة من لاعبي الزمالك مرر أشرف بن شرقي كرة رائعة على رأس عمر السعيد الذي سدد رأسية على مرمى الدراويش ولكن مرت من فوق المرمى.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري


وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمد دسوقى – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى

خط الوسط .. محمد عادل – عماد حمدى

أمامهم .. أحمد مصطفى – شكرى نجيب – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. شيلونجو

 

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