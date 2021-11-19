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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فعاليات متعددة ضمن مبادرة حياة كريمة في قرية أبو جندير بالفيوم

أطفال أبو جندير
أطفال أبو جندير أثناء الفعاليات

واصل قصر ثقافة الفيوم، فعاليات مبادرة حياة كريمة بالريف المصري بمجمع مدارس أبو جندير بمركز إطسا ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت الفعاليات لقاء توعويا بعنوان: الإرشاد الأسري وتعديل السلوك، للدكتورة سما محمد أخصائي الصحة النفسية والتربية الأسرية والتي تحدثت عن الإرشاد الأسري وكيفية تربية الأبناء بالطرق السليمة والتعامل مع سلوكيات الأطفال المختلفة، ككثرة البكاء المستمرة.

وتحدثت أيضا عن تمييز الابناء والاعتماد علي فرد واحد بالمنزل مما يؤثر علي صحته النفسية ، كما تحدثت عن فرط الحركة عند الأطفال أنواعه و طريقة التعامل مع الطفل مفرط الحركة .

علي جانب آخر نفذ المدرب محمد عبد الرحمن، ورشة رسم حر مع الأطفال، كما تم تنفيذ ورشة أشغال يدوية من الخرز نفذتها المدربات أماني عبد التواب وسارة الجندي وآسيا رجب.

كما نظمت فقرة اكتشاف مواهب في الشعر والقصة، أشرف عليها الشاعر عبد الكريم عبد الحميد، بالإضافة إلى ورش تعليم أساسيات الرسم وعجينة السيراميك والتي نفذتها الادارة العامة للدراسات والبحوث.

واختتمت الفعاليات بعرض مسرحي بعنوان: موجة وتر، من بطولة فناني ورشة ابدأ حلمك، إخراج إميل ألفونس، أعقبة قصيدة شعرية للشاعر محمد ربيع عضو نادي أدب إطسا وعرض مسرح عرائس ماريونت ومسرح شنطة تدريب إشراف أحمد السلاموني وأحمد صلاح حامد، وقدمت الفعاليات الدكتورة أسماء الهرش عضو نادي أدب إطسا.

جاء ذلك، بتوجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان جلال عثمان رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي، وبحضورحمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية بالهيئة، وسماح كامل مديرعام ثقافة الفيوم، وعبد الحميد التومي رئيس الوحدة المحلية بأبو جندير، ومعالي جمعة منسق المبادرة .

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حياة كريمة قرية أبو جندير الفيوم قصر ثقافة الفيوم مبادرة حياة كريمة مركز اطسا

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