من ركلة جزاء.. زيزو يسجل الهدف الأول لـ الزمالك في مرمى الإسماعيلي

احتسب حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي ركلة جزاء لصالح الأبيض، في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي تقام على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

تصدى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك للكرة وسددها في مرمى محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي لتصبح النتيجة 1-0.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – مصطفى فتحي – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري



وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمد دسوقى – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى

خط الوسط .. محمد عادل – عماد حمدى

أمامهم .. أحمد مصطفى – شكرى نجيب – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. شيلونجو