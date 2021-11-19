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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني شاكر: اللجان الإلكترونية بدأت "السب والقذف" بعد قرارات نقابة الموسيقيين

صدى البلد

قال أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، إن نقابة الموسيقيين في حالة حرب مع كل من يحاول الإضرار بالمجتمع مثل مؤدي المهرجانات وغيرهم، وهو ما بدا واضحا من خلال اللجان الإلكترونية التي بدأت تتطاول وتقوم بالسب والقذف عقب قرار إيقاف 19 مؤدٍ للمهرجانات.

وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أقسم بالله العظيم لو الدنيا كلها في كفة، وأنا ومجلس النقابة في كفة احنا ربنا معانا، وذلك لحماية مصر من الإسفاف وتجريف القوى الناعمة".

وتابع، إن قرارات وقف عدد من مؤدي المهرجانات صدر منذ شهرين تقريبا، ومؤخرا تم طلب قائمة بأسماء الموقوفين عن الغناء والذين لا تتعامل معهم النقابة، لأنهم ليسوا مسجلين بها، موضحا أنه لا يجوز أن تتصدر هذه الفئة المشهد الغنائي والفني في مصر.

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