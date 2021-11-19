تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد على مدار اليومين القادمين.

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن حالة عدم الاستقرار تبدأ من مساء اليوم وتصل ذروتها غدا السبت، ثم تقل حدة الموجة يوم الأحد، موضحا أن فرص سقوط الأمطار ستتزايد على محافظة الإسكندرية خلال الساعات المقبلة وتمتد الأمطار لتصل إلى كفر الشيخ، والسلوم، والبحيرة، ودمياط، ثم ستصل إلى القاهرة الكبرى مساء السبت ولكنها ستكون أمطار خفيفة.

ونصح المواطنين بعدم الخروج من المنزل خلال موجة الطقس السيىء إلا للضرورة القصوى، مع تجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة خلال سقوط الأمطار، إلى جانب القيادة بهدوء شديد على الطرق.