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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريم أبو عوف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مسلسلها الجديد "قانون العمل"

مريم أبو عوف
مريم أبو عوف

كشفت المخرجة مريم أبو عوف عن تفاصيل مسلسلها الجديد “ قانون العمل ” ، والذى تدور أحداث فى إطار 10 حلقات فقط . 

واكدت مريم أبو عوف فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها بدأت تصوير مسلسل قانون العمل  منذ يومين فقط ، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى حول قوانين العمل ، وهو من تأليف ورشة سرد لـ مريم ناعوم ومن بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وثراء جبيل .

وكانت قد أكدت المخرجة مريم أبو عوف خلال حضورها مؤتمر دور الدراما في التوعية لذوى القدرات الخاصة أن دور الفنانة منة شلبي في مسلسل ليه لأ ٢ يعد من أصعب أدوارها وذلك بسبب وجود طفل  معها في المشاهد ، وهو سليم مصطفي .  

مريم أبو عوف: منة شلبي في طريقها لـ نيويورك واتمني أن تعود بجائزة عالمية و"ليه لا" من أصعب أدوارها

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وتابعت مريم أبو عوف ، منة شلبي من الفنانات اللاتي يقدمن كل المشاهد بإحساس عال لذا فقد كان من الصعب أن أطلب منها أن تعيد مشهدا به مشاعر إنسانية تستدعي البكاء عدة مرات بسبب أن الأطفال عادة ما تخطئ وهذا أمر طبيعي.

وتابعت مريم أبو عوف ، منة شلبي في طريقها إلى نيويورك لحضور حفل جوائز الإيمز، وأتمني أن تعود لنا بجائزة عالمية.

مسلسل ليه لأ 2  شارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من  فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

 

مريم أبو عوف المخرجة مريم ابو عوف مسلسل قانون العمل ريهام عبد الغفور اياد نصار

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