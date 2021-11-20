واتساب يقترب من إطلاق ميزة خاصة لرسائل المستخدمين على أندرويد

أشارت بعض التقارير السابقة، إلى أن تطبيق واتساب WhatsApp، يخطط لإطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالرد على الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية، المشابة لخاصية ردود فعل الرسائل على إنستجرام وماسنجر وفيسبوك.

وبحسب ما ذكره موقع "pocketnow"، فأن تطبيق المراسلة الشهير واتساب يقترب من إطلاق ميزة ردود الفعل على الرسائل الخاصة به، حيث بدأت الميزة التي تم رصد الميزة لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي، في الظهور لبعض مستخدمي إصدار بيتا من التطبيق.

واتساب يقترب من طرح ميزة الرد على الرسائل بالرموز التعبيرية

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن موقع WABetaInfo المتخصص في رصد مزايا واتساب التجريبية، فأن ميزة ردود فعل رسائل ستكون متاحة أولا لمستخدمي الإصدار التجريبي للاختبار، مثل جميع الميزات الأخرى التي تعتزم الشركة إصدارها قريبا، ثم ستشق طريقها إلى الإصدار الثابت.

وذكر موقع WABetaInfo، أن ميزة "ردود الفعل على الرسائل" متاحة حاليا في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب على نظام التشغيل أندرويد، بدءا من التحديث التجريبي رقم 2.21.22.17.

وأظهرت لقطة الشاشة التي شاركها موقع WABetaInfo، أن تبويب الإشعارات notification بـ واتساب، سيحصل على خيار جديد يسمى "إشعارات رد الفعل"، والتي عند تمكينها سيرسل إليك النظام الأساسي للتطبيق إشعارا يخبرك بردود الفعل على الرسالة التي قمت بارسالها.

تبويب الإشعارات بـ واتساب

وستسمح لك ميزة واتساب المنتظرة، بالرد على رسالة معينة من خلال اختيار الرمز التعبيري المناسب لها من بين 7 رموز متاحة بالميزة، دون الحاجة للرد بإيموجي مخصص في رسالة منفصلة.

وعند إتاحة ميزة رد فعل الرسائل، سيتمكن مستخدمو واتساب من النقر على رسالة وترك رد فعل أو رمز تعبيري عليها، مثل الرسائل الواردة بموقع إنستجرام، ولكن في حالة امتلاك المستخدم لإصدار قديم من واتساب، سوف يتلقى رسالة تخبره بتحديث تطبيق التراسل الخاص به، عندما يتفاعل شخص ما مع رسالته.

وبمجرد تحديث التطبيق، سيرسل إشعارا عندما يتفاعل شخص ما مع رسالة التي قمت بإرسالها، مثل إعدادات الإشعارات الأخرى بواتساب، وستكون إشعارات التفاعل متاحة لكل من سلاسل الدردشة الفردية والمحادثات الجماعية.

ولاستخدامها، يمكنك النقر مطولاعلى فقاعة رسالة التي تريدها، والاختيار من بين الرموز التعبيرية المحددة مثل الموافقة (اللايك)، والحب (لاف)، والضحك والدهشة والحزن والامتنان.