عاجل
مفتي الجمهورية: التنوع البشري أمرٌ حتمي ومقصد إلهي .. الإكراه على العقائد مرفوض شرعًا.. الاختلاف ليس شرًّا ما دام يبتعد عن التعارض المضر بالأمة محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير ناميبيا للترويج للمقاصد السياحية ودعم التعاون والعلاقات العراق.. تعاون جديد بين مصطفى العبد الله وحيدر كيتارا في "نسيان بالنسيان" اقتصاد الإمارات| تحفيز الاستثمارات الصناعية عبر "برنامج القيمة الوطنية المضافة" انقذنا من العشوائيات وساعد الشباب.. مواطنون يُهنئون الرئيس السيسي بمناسبة عيد ميلاده..فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يطالب الحوثيين بالإفراج عن الموظفين اليمنيين في سفارة أمريكا بصنعاء

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في صنعاء .. أرشيفية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إنه على الحوثيين الإفراج الفوري عن جميع الموظفين اليمنيين المحتجزين في السفارة الأمريكية بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر": " الولايات المتحدة تدين اعتقال الحوثيين لموظفين يمنيين بسفارتنا في صنعاء واختراق مبناها. ويحب على الحوثيين إخلاء مبناها وإعادة الممتلكات المصادرة والتوقف عن تهديداتهم".

وأدان مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، بأقوى العبارات اقتحام ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مجمع السفارة الأميركية في صنعاء، واعتقال العشرات من الموظفين المحليين.

تحركات مشبوهة بمطار صنعاء.. التحالف ينفذ عمليات استهداف موسعة لإيران

مجلس الأمن يدين اقتحام الحوثيين مقر السفارة الأمريكية في صنعاء

وعبر أعضاء مجلس الأمن في بيان، عن إدانتهم بأقوى العبارات عملية الاستيلاء والاختراق الأخيرة والمستمرة للمجمع الذي كان يستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، من قبل الحوثيين، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من المجمع. كما طالبوا بالإفراج الفوري والآمن عن أولئك الذين ما زالوا رهن الاعتقال.

أمريكا ايران السفارة الأمريكية وزير الخارجية اليمن الولايات المتحدة وزير الخارجية الامريكي الحوثيين صنعاء

موضوعات متعلقة

تحركات مشبوهة بمطار صنعاء.. التحالف ينفذ عمليات استهداف موسعة لإيران

مجلس الأمن يدين اقتحام الحوثيين مقر السفارة الأمريكية في صنعاء

ترشيحاتنا

بعد تخطي المقاولون.. محمد بركات: الأهلي لما بيتصدر الدوري مش بينزل

الطبيب الشخصي لبايدن يكشف تطورات حالته الصحية

كلام خارج ومرفوض.. حلمي بكر: أغاني المهرجانات تفسد الذوق العام

عضو الإسماعيلي بعد الخسارة أمام الزمالك: مباراة صعبة وصادفنا سوء توفيق

بسبب خطبة فتاة.. مهتز نفسيا يعتدى على شخص بـ "كتر" بالفيوم

شاهد.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها لإنقاذه من السيول|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

وزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف منهج رابعة ابتدائي

لم نحضر الفرح.. شقيق بيج رامي يؤكد صحة زواج بطل مستر أولمبيا

المصل واللقاح تحسم الجدل بشأن منع ذوى الأمراض المناعية من لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها لإنقاذه من السيول|فيديو

على أنغام أغنية أعدها خصيصاً.. رقص خالد عليش وزوجته فى حفل زفافهما

10 صور من حفل زفاف خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو

من السبرتاية للماكينة .. مراحل تطور صناعة فنجان القهوة | نوستالجيا

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ