25 يوما من الاختفاء .. مأساة 3 شباب بالمنوفية سقطوا بحفرة اثناء التنقيب عن الآثار

استغاثات مستمرة يطلقها اثنين من العائلات فى قري مركز اشمون في محافظة المنوفية وذلك للمطالبة باستخراج جثث 3 شباب وقعوا داخل حفرة اثناء التنقيب عن الاثار في قرية الكوم الأحمر بمركز اشمون.



25 يوما والجثث ما زالت مختفية لا يستطيعون الوصول اليها وسط صراخات الأمهات والأهالي ومنزل تحت الحراسة .



بدأت الواقعة عندما تلقي مركز شرطة اشمون بلاغا من الأهالي بمصرع 3 شباب سقطوا داخل حفرة اثناء التنقيب عن الاثار وحاولوا استخراجهم ولكنهم فشلوا فقاموا بابلاغ قوات الشرطة التي حاولت البحث عن الجثث دون جدوى .



محمود محمد العجمي من قرية شطانوف 25 عاما وعلي محمد علي عبد العلبم 22 عاما وكريم سعيد عبد الصمد ثلاثة شباب اغرتهم المال وقاموا بالحفر في احد المنازل بعد ان اقنعهم احد المقاولين بالمكسب والمال الوفير حيث قاموا بحفر حفرة في منزل مكون من طابقين وفي الطابق الأرضي احضروا معدتهم وقاموا بحفر حفرة عميقة ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وسقط الشباب واحدا تلو الاخر في الحفرة ليلقوا مصرعهم وتعجز قوات الإنقاذ في استخراج جثمانيهم.



وقال محمد علي والد احد الضحايا ان نجله تم اصطحابه يوم الأربعاء 20 أكتوبر بواسطة مقاول يدعي سعيد فتحي برعي لتنفيذ اعمال حفر مياه وصرف وتغيب منذ ذلك الوقت وانقطعت كل الاتصالات به.



وأضاف انه تم تحرير محضر يحمل رقم 12385 بمركز اشمون اتهم فيه المقاول بخطف نجله واختفاءه.

وتابع انه تم استدعاءه من وكيل النائب العام واكدوا له ان نجله مفقود في اعمال حفر عن الاثار بعزبة الكوم الأخضر التابعة لمركز طليا بمركز اشمون وحتى الان لم يتم استخراج جثمانه واكدا له صعوبة استخراج الجثامين.



وناشد الاب كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بإعطاء أوامر بالحفر في الموقع لاستخراج جثمان ابنه ودفنه وذلك علي نفقته الخاصة بعد ان انقطعت كافة السبل في استخراج الجثامين.



فيما اكد مصدر امني ان قوة من الإنقاذ النهري وصلت الي المنزل وقام نقيب شرطة ورئيس قسم الإنقاذ النهرى بالنزول وتبين وجود مياه جوفية في الحفرة بعلو 2 متر الي جانب وجود سراديب ولا يمكن انتشال الحفر حيث ان الحفرة بها اعوجاجات ويصعب معها استخراج الجثامين باي طريقة .



وأضاف ان المنزل حديث البناء مكون من طابقين والطابق الأرضي كان به الحفر، موضحا انه يستحيل استخراج جثامين الشباب حيث ان من قام بالنزول للمعاينة صعد بصعوبة وتساقطت عليه بعض الاتربة أيضا ولذلك يصعب استخراج الجثامين.



وتابع انه تم فرض حراسة امنية حول المنزل وحبس المتهم صاحب المنزل الذي ابلغ باختفاء الشباب وسقوطهم داخل الحفرة بغرض التنقيب عن الاثار، حيث قال في التحقيقات اتفاقه مع 3 اشخاص على الحفر للتنقيب عن الآثار حيث قاموا بأعمال الحفر داخل المنزل ولكن كانت الصدمة بسقوطهم واحد تلو الآخر داخل الحفرة وسقط عليهم ناتج الحفر.