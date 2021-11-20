المبعوث الأمريكي لليمن: نعمل مع القائم بأعمال سفارتنا لإطلاق سراح كل الموظفين

قال المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج، إن الولايات المتحدة نعمل مع القائم بأعمال سفارتها في اليمن لإطلاق سراح كل الموظفين الذين احتجزتهم مليشيات الحوثي.

وأضاف ليندركينج في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، اليوم السبت: ": ندين بأشد العبارات الانتهاك الحوثي لسفارتنا في صنعاء، ويجب على الحوثيين إخلاء مبنى السفارة وإعادة الممتلكات".

ومنذ قليل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،، إنه على الحوثيين الإفراج الفوري عن جميع الموظفين اليمنيين المحتجزين في السفارة الأمريكية بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر": " الولايات المتحدة تدين اعتقال الحوثيين لموظفين يمنيين بسفارتنا في صنعاء واختراق مبناها. ويحب على الحوثيين إخلاء مبناها وإعادة الممتلكات المصادرة والتوقف عن تهديداتهم".

وأدان مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، بأقوى العبارات اقتحام ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مجمع السفارة الأميركية في صنعاء، واعتقال العشرات من الموظفين المحليين.

وعبر أعضاء مجلس الأمن في بيان، عن إدانتهم بأقوى العبارات عملية الاستيلاء والاختراق الأخيرة والمستمرة للمجمع الذي كان يستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء، من قبل الحوثيين، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى انسحاب فوري لجميع عناصر الحوثيين من المجمع. كما طالبوا بالإفراج الفوري والآمن عن أولئك الذين ما زالوا رهن الاعتقال.