أخبار العالم| كامالا هاريس تتولى رئاسة أمريكا مؤقتًا.. النمسا ستفرض إغلاقا يشمل جميع السكان.. وتحذير أمريكي من انهيار إثيوبيا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:



أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن فوض صلاحياته الرئاسية إلى نائبته كاملا هاريس بسبب خضوعه اليوم الجمعة لفحص جراحي روتيني للقولون بالمنظار، يستلزم تخديره.



نشر الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا اليوم، مقطع فيديو من زيارته لمصر وجولته رفقة زوجته دوقة كورنوال بالقاهرة القديمة.

وقال أمير ويلز، إنه استمع خلال زيارته إلى بيت الرزاز بالقاهرة القديمة إلى شرح تفصيلي حول كيفية قيام مؤسسة إنقاذ التراث المصري بتوثيق وحفظ الكنوز الهندسية المملوكة لمصر.



ردت حركة حماس الفلسطينية، الجمعة، على قرار حكومة بريطانيا حظرها بالكامل في المملكة المتحدة، مطالبة المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير" بحقها.



أفادت إذاعة موزاييك التونسية نقلا عن مصادرها بأن قرارات بالإحالة الي التقاعد الوجوبي، صدرت في حق عدد من القيادات الأمنية التي شغلت مناصب قيادية ، بعضها بارزة جدا خلال الأشهر والأعوام الماضية.



أعلن مستشار النمسا ألكسندر شالنبرج الجمعة، أن الحكومة ستفرض إغلاقا يشمل جميع السكان، بعد أيام من قرار حجر استهدف غير الملقّحين، لتصبح النمسا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات من هذا القبيل في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".



حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن الحرب في تيجراي وضعت إثيوبيا على طريق الدمار، الذي قد يتردد صداه في جميع أنحاء شرق أفريقيا، مؤكدا أنه على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن "يتحمل مسؤوليته" لإنهاء العنف في البلاد.



ردت الصين، الجمعة، على تقارير اختفاء لاعبة التنس بينج شواي، التي اختفت بعدما اتهمت مسئولا رفيع المستوى في الحزب الشيوعي بالاعتداء عليها جنسياً.