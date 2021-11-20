براءة اختراع كاذبة.. محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها ملايين الجنيهات

خدع محتال بريطاني يتظاهر بأنه رجل أعمال ناجح مليونيرة التقى بها على تطبيق المواعدة Tinder، وسرق منها مبلغ 150.000 جنيه إسترليني (ما يزيد عن 3 ملايين جنيه مصري).

قدم المحتال البريطاني «ريتشارد ديكستر» وعودًا قاطعة لـ مليونيرة بريطانية تدعى «أمريتا سيباستيان» بأنه على وشك تحقيق "مكاسب كبيرة" بعد أن أخبرها أنه حصل على براءات اختراع لتكنولوجيا الأدوية الحيوية القيمة.

وعلى خلفية أكاذيبه، سلمت المليونيرة البريطانية - وهي مسؤولة تنفيذية في الشرق الأوسط - سلسلة من الأموال بلغ مجموعها 141 ألف جنيه إسترليني، معتقدة أنها استثمارات في البحث العلمي.

فكما أخبرها المحتال أن الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى - بما في ذلك الشركة الطبية الأمريكية 3M - كانت مهتمة بتوقيع صفقة بملايين الجنيهات الاسترلينية معه.

لكنه لم يرد لها الأموال ولم ترى الأرباح وأبلغت الشرطة البريطانية عنه.

عندما داهم الضباط منزل دكستر في واترلوفيل بمقاطعة هامبشاير، عثروا على وثيقة في خزانة سريره زعمت أنه استثمر أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني مع شركة استثمار في إنجلترا تدعى Hargreaves Lansdown.