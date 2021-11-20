عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

براءة اختراع كاذبة.. محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها ملايين الجنيهات

مليونير محتال
مليونير محتال

خدع محتال بريطاني يتظاهر بأنه رجل أعمال ناجح مليونيرة التقى بها على تطبيق المواعدة Tinder، وسرق منها مبلغ 150.000 جنيه إسترليني (ما يزيد عن 3 ملايين جنيه مصري).

 

قدم المحتال البريطاني «ريتشارد ديكستر» وعودًا قاطعة لـ مليونيرة بريطانية تدعى «أمريتا سيباستيان» بأنه على وشك تحقيق "مكاسب كبيرة" بعد أن أخبرها أنه حصل على براءات اختراع لتكنولوجيا الأدوية الحيوية القيمة.

 

وعلى خلفية أكاذيبه، سلمت المليونيرة البريطانية - وهي مسؤولة تنفيذية في الشرق الأوسط - سلسلة من الأموال بلغ مجموعها 141 ألف جنيه إسترليني، معتقدة أنها استثمارات في البحث العلمي.

 

فكما أخبرها المحتال أن الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى - بما في ذلك الشركة الطبية الأمريكية 3M - كانت مهتمة بتوقيع صفقة بملايين الجنيهات الاسترلينية معه.

 

لكنه لم يرد لها الأموال ولم ترى الأرباح وأبلغت الشرطة البريطانية عنه.

 

عندما داهم الضباط منزل دكستر في واترلوفيل بمقاطعة هامبشاير، عثروا على وثيقة في خزانة سريره زعمت أنه استثمر أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني مع شركة استثمار في إنجلترا تدعى Hargreaves Lansdown.

بريطاني البريطانية الأمريكي البحث العلمي تكنولوجيا أمريكية مليونير الشرطة البريطانية جنيه إسترليني الأمريكية لبحث العلمي ملايين الجنيهات اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

لكمات وركلات عنيفة.. شاهد امرأة تعتدي على سائق تاكسي لسبب غريب |فيديو

مقطع يوقف القلب.. شاهد لحظة إنقاذ 10 أشخاص عالقين في مياه السيول

شاهد.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها لإنقاذه من السيول|فيديو

الجيران في صدمة.. شاهد.. رجل يبني جدارا ضخما حول منزله لسبب غريب|صور

مثير للسخرية.. شاهد لحظة سقوط امرأة حوثية بالسلاح خلال عرض عسكري|فيديو

مسئول نظافة في الكويت يدهس العمال بسيارته أثناء مطالبتهم بأجورهم|فيديو صادم

من جنسية عربية.. أول صور للإرهابي الذي فجر نفسه أمام مستشفى ليفربول|شاهد

نشرة المنوعات | لحظة قفز سائق من التاكسي في هجوم إرهابي.. سقوط عريس وعروس من أرجوحة أمام المعازيم.. امرأة تلد 3 توائم متطابقة

ترشيحاتنا

بالتورتة والشموع.. أسرة اسمعلاوية تحتفل بعيد ميلاد الرئيس السيسي داخل منزلها.. شاهد

كيفية صلاة الشروق للنساء .. أحكامها وأجرها كما أخبر النبي

فاوتشي: الأطفال حتى 5 سنوات مؤهلون لتلقي لقاح كورونا بحلول الربيع

بالتورتة وعلم مصر.. مواطنون بإحدى قرى الدقهلية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس..صور

براءة اختراع كاذبة.. محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها ملايين الجنيهات

محمد صلاح يتفوق .. تاريخ مواجهات ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

بسرعة جنونية.. سيارة نقل تحطم ملاكي وربع نقل أعلى الدائري باتجاه المعادي

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكمات وركلات عنيفة.. شاهد امرأة تعتدي على سائق تاكسي لسبب غريب |فيديو

فى ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. درة قدمت شخصيتها وتزوجت الرجل الثاني بعد عبد الناصر

مقطع يوقف القلب.. شاهد لحظة إنقاذ 10 أشخاص عالقين في مياه السيول

شاهد.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها لإنقاذه من السيول|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ