زي النهاردة.. عيد ميلاد الفنانة هند صبري| فيديو

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد "، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، تقريرا عن عيد ميلاد الفنانة هند صبري ، والذي يصادف اليوم ، السبت 20-11-2021 .

وجاء في التقرير أبرز المشاهد التي قامت بتمثيلها في الأفلام السينمائية ، والتي لاقت نجاحا كبيرا ، وشهرة لها .

وتحتفل النجمة التونسية هند صبرى بعيد ميلادها اليوم السبت، التى تعد واحدة من أهم نجمات جيلها واستطاعت أن تصنع بصمة لنفسها وتضع اسمها فى قائمة النجمات اللاتى قدمن للسينما والدراما المصرية تاريخا فنيا من خلال الأدوار التى ظهرت بها، وجسدت خلالها أدوارا متنوعة تناولت العديد من الأزمات التى تواجهها المرأة المصرية أبرزها محاربة السرطان لدى السيدات من خلال مسلسل "حلاوة الدنيا"، التى تخلت فيه عن كل معالم أنوثتها بظهورها حليقة الشعر وبدون مكياج تماما فى جرأة غريبة من نوعها.



وحققت الفنانة هند صبرى حققت نجاحا كبيرا على مستوى السينما المصرية والدراما التليفزيونية أيضا، حيث قدمت أفلام حققت نجاحا كبيرا منها، "مذكرات مراهقة، الجزيرة، جنينة الأسماك، عمارة يعقوبيان، لعبة الحب، بنات وسط البلد، ملك وكتابة، ويجا، حالة حب، أحلى الأوقات، الفيل الأزرق 2